Cole Caufield oublie le passé

MONTRÉAL | Cole Caufield a toujours marqué des buts. Dans la NCAA, il l’a fait à un rythme endiablé avec les Badgers du Wisconsin, gagnant le trophée Hobey-Baker à sa deuxième saison. Il l’a fait à son très bref passage avec le Rocket de Laval et il a poursuivi dans la même direction à ses débuts avec le Canadien en fin de saison l’an dernier et lors des séries.

Après trois matchs, il y a un zéro dans la colonne des buts pour Caufield. Mais il n’est pas l’unique marqueur au neutre. C’est la même histoire pour ses partenaires de trio, Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Brendan Gallagher vit également le même phénomène, tout comme Christian Dvorak et Josh Anderson.

Pour résumer la situation plus facilement, on notera que Jonathan Drouin (deux buts) est l’unique attaquant du CH qui a touché la cible après trois rencontres.

« Il faut juste penser au prochain match, on ne peut pas effacer le passé, a dit Caufield à sa sortie d’un entraînement sur la glace du Centre Bell. C’est une longue saison. Il faut oublier ça. »

« C’est seulement trois matchs, ça ne sert à rien de paniquer, a poursuivi le numéro 22. On a confiance en cette équipe. On jouera de la bonne façon au prochain match. »

Pas de trophée

Après le revers de 3 à 1 contre les Rangers de New York lors du match d’ouverture à Montréal, Dominique Ducharme avait cherché à calmer le jeu avec Caufield en rappelant qu’aucun joueur n’avait remporté le trophée Calder après seulement trois rencontres.

C’était probablement une façon pour Ducharme d’essayer de retirer un peu de pression des petites épaules de son ailier droit. Mis au parfum de la déclaration de son entraîneur, l’Américain a corroboré ses dires.

« Tu ne peux rien gagner après trois matchs, a-t-il répété. On doit juste se concentrer sur le prochain match. On a fait de bonnes choses lors de la dernière rencontre. On doit aussi corriger des trucs. C’est une longue saison. Il n’y a rien qui se gagne après trois rencontres. »

Si Caufield a parfois semblé irrité en conférence de presse, Ducharme n’a pas constaté un changement d’attitude malgré un lent départ, à l’image de l’équipe.

« Ça fait partie de l’apprentissage, il doit passer à travers ça, a répliqué Ducharme. Il a connu des périodes difficiles à d’autres niveaux. Mais dans la LNH, c’est le niveau le plus difficile pour marquer des buts et c’est aussi où il y a la plus grande attention. On lui en parle, mais il doit contrôler ce qu’il peut contrôler. Nos joueurs ont l’équipe à cœur. Il n’y a personne qui prend ça avec un grain de sel. Il faut améliorer notre jeu lors des unités spéciales et générer plus d’offensive. »

Avec Suzuki et Toffoli

À la veille de la visite des Sharks de San José au Centre Bell, Ducharme avait reformé son premier trio du premier match de la saison à Toronto avec Suzuki au centre de Toffoli et Caufield.

« Nous avons besoin de contribuer plus et de passer plus de temps en territoire offensif, a noté Caufield. Je crois que nous avons nos chances, mais la rondelle ne rentre pas. Nous nous attendons à plus de notre part.

Ducharme offrira donc la possibilité à ses trois attaquants de trouver des solutions ensemble.

« Oui, je veux les voir débloquer ensemble, a affirmé l’entraîneur en chef. Avec le retour de Mike Hoffman, on retourne également à notre plan de cet été quand on regardait notre équipe. Ils ont connu du succès ensemble, ils savent ce qu’ils doivent faire pour bien jouer ou comment se mettre dans le trouble. J’aurai une autre discussion avant le match contre les Sharks avec eux. Mais ils sont capables de générer de l’offensive pour nous, ils l’ont fait en séries. Si tu le fais en séries, tu peux le faire en saison aussi. Ils doivent toutefois faire attention à certains aspects de leur jeu à cinq contre cinq. »

√ Avec le retour au jeu plus que probable de Mike Hoffman, le CH a placé l’ailier Alex Belzile au ballottage. S’il n’est pas réclamé par l’une des 31 autres équipes, Belzile poursuivra sa saison avec le Rocket de Laval.

