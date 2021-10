Derrick Henry spectaculaire contre les Bills

Le porteur de ballon des Titans du Tennessee Derrick Henry a inscrit trois touchés et amassé 143 verges au sol contre les Bills de Buffalo et sa formation a signé un gain de 34 à 31, lundi, au Nissan Stadium.

Spectaculaire à de nombreuses reprises dans ce duel, l’athlète de 27 ans a réussi son troisième majeur de la soirée alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à faire à la rencontre. Cela redonnait les devants aux Titans. Il s’agissait de la septième fois que l’avance changeait de côté dans ce duel, ce qui représente un record pour un match du lundi soir.

Sur le botté d’envoi suivant cette réussite, Isaiah McKenzie a ramené le ballon sur 101 verges pour le majeur. Son effort a toutefois été annulé par Andre Smith, qui a été pénalisé pour avoir retenu.

Qu’à cela ne tienne, le quart-arrière Josh Allen et son attaque ont trouvé le moyen de traverser le terrain. Avec quelques secondes à faire à la partie, les Bills (4-2) étaient en position de quatrième essai et une verge, et ce, à la ligne de trois des Titans (4-2). À la place de tenter un placement pour égaliser, Buffalo a décidé d’y aller avec la faufilade du quart et a échoué.

Dans la défaite, Allen a été excellent. Le pivot a complété 35 de ses 47 passes tentées pour 353 verges et trois touchés. Il a aussi amassé 26 verges avec ses jambes.

Pour revenir à Henry, le demi offensif des Titans a inscrit son premier majeur sur une course de 76 verges. C’était la 11e fois de sa carrière qu’il réussissait un touché de plus de 50 verges, ce qui lui permet de prendre le quatrième rang de l’histoire de la NFL à ce chapitre.

Il est aussi devenu le deuxième joueur de l’histoire, après Jim Brown (1958), à amasser trois touchés au sol lors de trois des six premiers matchs d’une campagne. Finalement, il est le premier joueur du circuit Goodell à inscrire au moins 10 majeurs à ses six premières parties d’une saison depuis Shaun Alexander et LaDainien Tomlinson en 2005.