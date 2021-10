Gallagher à la place de Caufield?

Après trois matchs cette saison, le Canadien de Montréal est toujours à la recherche de son premier gain. Selon les animateurs du balado Temps d’arrêt, c’est en grande partie la faute du manque de production offensive du Bleu-Blanc-Rouge.

«L’attaque ne devait pas être un problème cette année», a soulevé Louis Jean, en pointant notamment le manque de productivité de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

«C’est l’offensive qui a laissé tomber l’équipe depuis le début de la saison, que ce soit en avantage numérique ou à cinq contre cinq», a ajouté l’animateur du réseau TVA Sports dans le cadre de la plus récente baladodiffusion.

En regardant les chiffres, il est difficile de ne pas être d’accord avec Louis Jean. Le CH a inscrit seulement trois buts en autant de parties et a échoué à ses 11 tentatives avec un homme en plus sur la patinoire.

Pour revenir à Suzuki et Caufield, Alexandre Picard croit qu’il faudrait séparer les deux jeunes hommes.

«On n’a pas nécessairement besoin de les garder ensemble, a clamé l’ancien défenseur de la Ligue nationale. En début de saison, c’est peut-être le temps d’essayer d’autres combinaisons. [Brendan] Gallagher est sur le troisième trio présentement. On sait ce qu’il va donner chaque soir. Il serait possible de le mettre à la place de Caufield.»

Il n’y a toutefois pas que du négatif dans le début de saison du Canadien. Les deux animateurs ont exprimé leur bonheur de voir l’attaquant Jonathan Drouin connaître un excellent début de campagne.

Celui qui a raté la majorité de la dernière saison en raison de problème d’anxiété et d’insomnie a inscrit deux buts en trois rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022.

«Il connait un bon début de saison. Il a une belle chimie avec [Christian] Dvorak et [Josh] Anderson. On peut voit qu’il est confiant et qu’il est léger sur ses patins. Je dirais aussi qu’il est le meilleur attaquant du Canadien. C’est vraiment beau de le voir aller et j’espère que ça va continuer pour lui», a dit Alexandre Picard.

La Sainte-Flanelle tentera de mettre fin à sa série d’insuccès mardi soir, lorsque les Sharks de San Jose seront de passage au Centre Bell.

