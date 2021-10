Gosselin veut reconvertir l'Espace 400e en marché et en centre d'art

Jean-François Gosselin promet de «réparer l'erreur historique» de l'administration Labeaume et d'ouvrir un marché dans le Vieux-Port dans le bâtiment d'Espace 400e.

Le candidat à la mairie en a fait l'annonce sur les quais du Vieux-Port lundi matin. Accompagné de sa candidate dans Cap-aux-Diamant, Cynthia Laflamme, il a pris l'engagement de reconvertir au coût de 5 millions $ le bâtiment que la Ville a acquis en 2019 pour la somme d'un dollar.

«On va réparer l'erreur historique de démanteler le marché du Vieux-Port en créant une aire agroalimentaire et un lieu culturel pour nos artistes», a soumis M. Gosselin.

L'objectif est de ramener des services de proximité dans le secteur et d'attirer les touristes. Le candidat ne compte pas toucher au Grand Marché, établi à ExpoCité, et estime que les deux services ne s'adressent pas au même public cible.

Office du tourisme

Quant à la volonté de la Ville de Québec annoncée en 2019 d'y déménager les services de l'Office du tourisme de Québec, maintenant Québec Cité, et d'y installer les locaux du siège social de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, M. Gosselin estime que «la Ville de Québec n'est pas à court d'espace. La priorité ici est de ramener le marché pour les citoyens et les touristes.»

Il compte donner la gestion à un organisme à but non lucratif, dans un appel d'offres qui sera ouvert à tous.

La candidate Laflamme a expliqué que le projet contiendrait, en plus des étals intérieurs et extérieurs, des lieux culturels où on pourrait offrir des ateliers, des expositions et des activités.

Anglais

Par ailleurs, Jean-François Gosselin est revenu lundi sur la question de la connaissance de l'anglais chez le futur maire ou la future mairesse. La question a fait jaser en fin de semaine, alors qu'un reportage du Journal dévoilait que tous les candidats à la mairie ont l'intention de poursuivre les missions à l'international. Des cinq, seule Marie-Josée Savard ne parle pas couramment l'anglais.

«C'est une nécessité de parler l'anglais», affirme M. Gosselin, qui est bilingue depuis ses études universitaires aux États-Unis. «Si pour Mme Savard ça avait été une priorité ou une nécessité, à partir du moment en août 2020 où elle savait qu'elle se présenterait à la mairie de Québec, elle aurait déjà dû commencer ses cours d'anglais.»

Dimanche, Bruno Marchand a affirmé que ne pas parler l'anglais couramment était selon lui un «gros handicap», une déclaration que Jackie Smith a qualifiée d'«indigne d'un aspirant maire de la capitale francophone des Amériques».