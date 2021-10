La démocratie en panne

Est-ce la faute de la pandémie ? Ou bien la démocratie est-elle en train de subir un assaut destructeur de la part de groupes marginaux qui voudraient l’utiliser à leurs fins personnelles ?

Paradoxalement, le gouvernement de François Legault caracole dans les sondages, recevant encore un appui populaire inexistant tant au Canada qu’aux États-Unis.

La règle de la majorité cependant est honnie et défiée par nombre d’opposants. François Legault est accusé par les uns d’être un leader autoritaire du seul fait qu’il a le soutien de la majorité francophone du Québec. D’autres lui collent l’étiquette de raciste de même qu’à la majorité francophone qui l’appuie à cause de sa politique sur la langue et la laïcité. Laquelle, disons-le, est plutôt timide.

Car cette majorité, réelle en termes de chiffres, est niée politiquement par la quasi-totalité des Québécois anglophones et allophones. Quant aux partis d’opposition à Québec, ils n’ont de cesse non pas de critiquer, ce qui est bien leur rôle, mais de tenter de délégitimer le pouvoir caquiste.

Refus de vaccination

De toute évidence, les syndicats qui regroupent les travailleurs des secteurs publics et parapublics défendent sans états d’âme leurs membres qui défient les directives des autorités au sujet de la vaccination.

Des opposants de toutes catégories rejettent ce qu’ils appellent la tyrannie de la majorité. Or le hasard veut que cette majorité au Québec soit une minorité qui lutte pour sa survie, la démographie l’ayant d’ores et déjà condamnée à disparaître.

De nos jours, l’on pourrait émettre l’opinion que ce sont plutôt des minorités marginales qui sont tyranniques. Elles ne respectent guère la volonté populaire exprimée à travers le processus électoral. La reconnaissance en vertu de chartes ou de lois des droits de la personne devient parfois la négation des droits collectifs. Mais ce sont ces droits qui, ne l’oublions pas, ont permis l’émancipation des peuples, le droit à l’autodétermination et l’émergence de nouvelles nations, il y a environ soixante ans.