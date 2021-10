La tournée «Jamais sans mon casque» au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La tournée provinciale «Jamais sans mon casque» a débarqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour sensibiliser les jeunes, en particulier les adolescents, à l’importance de porter cet équipement de protection en faisant du sport.

Grâce à cette campagne, 450 casques seront remis à des jeunes provenant de milieux défavorisés dans la région. Au Québec, ce sont 9000 casques qui seront offerts en cadeau cette année.

«Mon fils a eu un accident de planche à neige et il est devenu paraplégique», a confié le fondateur de l’organisme «Avec toute ma tête» et responsable de cette tournée québécoise, Simon Poulin.

Le port du casque lui a sauvé la vie. «S’il n’avait pas porté son casque, c’était la mort cérébrale. Je n’aurais plus de fils. Le casque a sauvé sa tête et sa vie. Aujourd’hui, il va à l’université et il a une vie normale», a-t-il souligné.

Ce message est envoyé en particulier aux jeunes âgés de 13 à 17 ans, qui sont les plus réticents.

Entre 2016 et 2019, 41 % des adolescents qui ont fait une chute à vélo ne portaient pas de casque, selon le système hospitalier canadien d’information et de recherche en prévention des traumatismes. Cette statistique grimpe à 61 % pour la planche à roulettes.

«Soyez des exemples», a encouragé le triathlète Pierre Lavoie, ambassadeur de la tournée. «On veut voir les jeunes grandir avec leur matière grise intacte le plus longtemps possible.»

Un projet d’une maison Martin-Matte

Également ambassadrice de cette campagne, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, souhaite qu’une maison Martin-Matte ouvre ses portes au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«On travaille sur un projet depuis plus de deux ans pour que la région ait une maison pour les traumatisés crâniens. J’aimerais bien cette année, le plus tôt possible évidemment», a-t-elle précisé.