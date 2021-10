Le Bas-Saint-Laurent lance une campagne de vaccination contre la grippe

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a lancé lundi sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe.

Cette année, la COVID-19 risque de ne pas être le seul virus respiratoire à se frayer un chemin jusqu’aux urgences, notamment en raison des rassemblements et du retour de l’influenza. C’est pourquoi la santé publique invite les personnes vulnérables à se faire vacciner contre la grippe.

«Le nombre de virus qui se transmette est à la hausse, ça montre que les gens ont des relations entre eux. Alors quand arrivera le virus de l’influenza, là malheureusement, il risque de se transmettre», a souligné Dr Sylvain Leduc, directeur régional de la santé publique.

«Dans nos unités pédiatriques, il y a une forte activité du virus syncytiale qui entraîne des hospitalisations, alors si en plus on ajoute la grippe qui s’ajoute à la COVID-19 qui circule encore», a ajouté le médecin.

La campagne de vaccination contre l’influenza s’adresse principalement aux gens âgés de 75 ans et plus, ceux vivant avec une maladie chronique ou encore les femmes enceintes. Les personnes âgées de plus de 60 ans auront aussi accès au vaccin gratuitement.

«Les activités débuteront le 1er novembre. Donc habituellement, la manière dont on fonctionne pour la vaccination antigrippale, la première étape c'est la vaccination de notre clientèle en CHSLD», a indiqué Murielle Therrien, directrice de la vaccination au CISSS Bas-Saint-Laurent.

Dans les CHSLD, les équipes de vaccination de la santé publique ont l’intention de profiter de l'administration de la 3e dose du vaccin contre la COVID-19 pour administrer le vaccin contre la grippe.

«Au même moment où on va se présenter pour leur donner leur dose 3, on va vacciner en même temps avec le vaccin antigrippal», a indiqué Mme Therrien.

Les deux types de vaccin seront disponibles dans huit sites de vaccination déjà en place au Bas-Saint-Laurent.

La santé publique aimerait protéger 80 % de la clientèle cible au terme de cette campagne.

La population du Bas-Saint-Laurent peut prendre rendez-vous par téléphone au 1-866-445-0601 ou via le portail de Clic Santé ou encore sur le site du CISSS Bas-Saint-Laurent.

Selon le Dr Leduc, les lignes n’auraient pas dérougi depuis l’ouverture.