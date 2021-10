Le chantier de réfection de la route 389 avance à Baie-Comeau

La réfection des premiers kilomètres de la route 389 avance rondement dans ce chantier évalué à 120 M$ et qui permettra d’améliorer la sécurité de la route ainsi que de l’acheminer vers le parc industriel de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Les automobilistes qui ont déjà sillonné la route 389 peuvent en témoigner, les courbes sont abondantes sur cette route nationale. Mais les travaux qui sont en cours devraient permettre de rendre le trajet moins dangereux.

Il faudra désormais parcourir 20 kilomètres, et non plus 22, pour rallier Baie-Comeau à la centrale hydroélectrique Manic-2.

Une fois l’ensemble de la route complété, la municipalité de Fermont se sera rapprochée de 25 kilomètres de la route 138, ce qui représente un grand changement pour cette route qui date de l’époque des grands chantiers hydroélectriques.

La reconstruction d’une bonne partie de ce tronçon de la route 389 comportait de nombreux défis, notamment puisque le tracé traversait 14 tourbières sur les 22 premiers kilomètres seulement.

La réfection complète de la route 389 est estimée à 525 M$.