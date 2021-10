Les bourses Schulich Leader ont dix ans

Photos courtoisie

Deux étudiants de l’Université Laval, Joanie Théroux (photo), 20 ans et Médéric Chalifour (photo), 19 ans, qui commencent respectivement cet automne des programmes de baccalauréat en génie physique et en physique, viennent de recevoir des bourses d’études Schulich Leader de 100 000 $ et de 80 000 $ afin de réaliser leurs études de premier cycle. Parmi plus de 350 000 candidates et candidats potentiels à travers le Canada, 1400 étudiantes et étudiants ont été recommandés comme candidats Schulich Leader. Cette année, 100 d’entre eux ont été nommés lauréats de cet important programme de bourses, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Depuis 2012, 18 étudiantes et étudiants de l’Université Laval ont pu compter sur l’appui important des bourses Schulich Leader. Ce programme soutient depuis 10 ans les plus grandes innovations technologiques axées sur l’entrepreneuriat au Canada.

Fellows

L’Ordre des pharmaciens du Québec a profité de sa remise de Prix 2021, le 23 septembre dernier, pour honorer six pharmaciens qui ont reçu le titre Fellow, titre créé afin de reconnaître le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle dans la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession. Parmi ceux-ci, notons qu’Anne Dionne (photo de gauche), pharmacienne et doyenne de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, et Julie Méthot (photo de droite) pharmacienne, professeure agrégée et responsable facultaire aux études de premier cycle à l’Université Laval, ont obtenu ce titre. Les pharmaciens portant le titre de Fellow sont désignés par le sigle FOPQ. Félicitations à vous deux !

Ti-Poc de retour en 2022

Annulé en 2021 en raison de la pandémie, le Tournoi international Atome M11 Desjardins de Lévis, sera de retour pour une 52e présentation du 17 janvier au 6 février 2022. Toutefois, exceptionnellement, suite à la fermeture de l’un des deux arénas, le tournoi se tiendra exclusivement à l’aréna de Lévis. Les équipes des catégories A, B et C s’affronteront du 17 janvier au 23 janvier ; celles de la catégorie BB, du 24 janvier au 30 janvier et finalement celle de la catégorie AA du 31 janvier au 6 février. Plusieurs équipes composées de jeunes hockeyeurs de 9 à 10 ans de l’extérieur du Québec seront attendues pour l’occasion. Les inscriptions sont toujours en cours. Renseignements : 418-833-3145. Sur la photo, Ti-Poc la mascotte du Tournoi Atome de Lévis.

En souvenir

Le 18 octobre 2001. La Cour suprême du Canada ordonne à Québec que Benoît Proulx (photo), condamné et acquitté du meurtre de France Alain, soit dédommagé pour une somme de 2,3 millions de dollars en concluant à « une conduite répréhensible du poursuivant qui n’avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder l’accusation ».

Anniversaires

Jean Furois (photo), ex-président du Fan club des Nordiques et maniaque de vélo (5000 km en saison 2021), 80 ans... Catherine Soulard, docteure au Centre Chiropratique Soulard Tickel, 38 ans... Lindsey Vonn, ex-championne de ski américaine, 39 ans... Alexandre Tagliani, pilote automobile, 49 ans... France Gagné, ex-athlète paralympique, 59 ans... Jean-Claude Van Damme, acteur, réalisateur et producteur belge, 61 ans... Martina Navratilova, championne de tennis, 65 ans... Emmanuelle, chanteuse québécoise, 79 ans.

Disparus

Le 18 octobre 2012 : Steve Vézina (photo), 36 ans, ex-gardien de but de la LNAH (Chiefs de Laval) qui a joué son hockey junior à Beauport (Harfangs)... 2018 : Danny Leiner, 57 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain... 2017 : Brent Briscoe, 56 ans, acteur américain... 2015 : Paul West, 85 ans, écrivain britannique... 2013 : Allan Stanley, 87 ans, ancien défenseur étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH)... 2008 : Dee Dee Warwick, 63 ans, chanteuse de soul américaine... 2006 : Bobby Hachey, 74 ans, chanteur country... 1999 : Paul Baillargeon, 77 ans, ex-lutteur professionnel... 1982 : Pierre Mendès France, 75 ans, premier ministre de France en 1954... 1966 : Elizabeth Arden, 87 ans, cosmétologue d’origine canadienne... 1966 : Sebastian Spering Kresge, 99 ans, fondateur de la chaîne de magasins de rabais.