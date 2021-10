Lise Watier: «"Nuit blanche" n’est pas mon histoire»

Une dame distinguée et élégante, à la tête d’un empire de parfums: plusieurs téléspectateurs et journalistes ont rapidement établi la comparaison entre le personnage de la matriarche Louise «Loulou» Hébert de la série Nuit blanche, interprété par France Castel, et la reine québécoise des cosmétiques, Lise Watier. Un parallèle que la principale intéressée n’apprécie pas du tout et tient à démentir.

• À lire aussi: «Chanteurs masqués»: majestueuse Reine de l’espace

En entrevue avec l’Agence QMI au sujet de son récent passage à Chanteurs masqués, où elle s’est glissée dans la peau du personnage de la Reine de l’espace, Lise Watier s’est vidé le cœur à propos de Nuit blanche, dont on lui parle beaucoup.

La femme d’affaires se montre catégorique : «Ça n’a rien à voir avec moi», a-t-elle tranché.

«Ce n’est pas moi, ce n’est pas mon passé, ça n’a rien à voir avec mon attitude et avec ce que j’ai fait, moi. Ce n’est pas mon histoire», a martelé Lise Watier.

«Ça m’indispose, parce que les gens m’en parlent beaucoup et c’est faux. J’aimerais que ça soit clair, parce que des gens s’imaginent que c’est mon histoire, alors que ça ne l’est pas du tout. Certaines personnes voient seulement les titres et ne lisent pas après. J’aime beaucoup France Castel, mais moi, je n’ai rien à voir avec le FLQ, je n’ai jamais été associée à quoi que ce soit de politique, jamais de la vie, et surtout pas le FLQ! Ça n’a rien à voir avec moi, ni avec ma compagnie.»

Dans Nuit blanche, on suit Louise «Loulou» Hébert jeune, dans les années 1970 (incarnée par Rose-Marie Perreault), alors impliquée dans le mouvement felquiste avec son amoureux (Antoine Pilon). Puis, à l’époque contemporaine, ses descendants (joués par Jean-Philippe Perras, Marilyse Bourke et Valérie Blais) reprennent les rênes de la compagnie de leur mère à la suite de son décès et découvrent son passé tortueux.

Un «clin d’œil»

Lise Watier maintient en entrevue n’avoir jamais été contactée par la maison de production Pixcom dans l’élaboration de l’intrigue de Nuit blanche, et avoir appris «dans les journaux» qu’elle avait inspiré une fiction télévisée.

Joint par l’Agence QMI, Charles Lafortune, producteur de l’émission, soutient pour sa part avoir rencontré Lise Watier le 12 septembre 2017, en compagnie de la scénariste Julie Hivon, «pour savoir comment fonctionnait l’industrie du parfum».

Il affirme avoir conservé l’échange dans son téléphone cellulaire. Pixcom a commencé à travailler sur le projet Nuit blanche en 2016, et le tournage de la série, d’abord prévu en 2020, a été repoussé d’un an en raison de la pandémie. Nuit blanche est présentée le lundi à 21 h, à ICI Télé.

«Mais on ne s’est pas inspirés d’elle pour le personnage de France Castel, a nuancé Charles Lafortune. Ça n’a jamais été notre intention. C’est sûr que les gens font un rapprochement ; les deux sont blondes, par exemple. Pour nous, c’était un clin d’œil, mais ce n’est pas sa vie pantoute. Ça pourrait aussi être Mahée Paiement...»