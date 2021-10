L’orangeraie est devenu un opéra

Pauline Vaillancourt est tombée en amour avec le roman L’orangeraie de Larry Tremblay. Un coup de cœur qui lui a donné l’idée d’en faire un opéra. La première a lieu mardi soir au Monument-National, à Montréal.

«Je suis très excitée, très fébrile et survoltée. On a réussi à faire une production dans des conditions un peu particulières et très uniques. C’est émouvant», a lancé Pauline Vaillancourt, qui signe la mise en scène de cet opéra monté par la compagnie de création Chants Libres.

L’orangeraie, c’est l’histoire d’une mère qui, en situation de guerre, doit sacrifier un de ces deux fils jumeaux, afin d’amorcer une vengeance.

«Je suis tombé en amour avec le texte. C’est arrivé dans ma tête pour ne plus en sortir et j’ai décidé que c’était pour devenir mon cheval de bataille pour en faire une création», a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Photo Courtoisie

La première mondiale, qui a lieu mardi soir, au Monument-National, sera suivie par deux représentations, mercredi et jeudi. L’opéra sera ensuite présenté à Québec, les 5 et 6 novembre, au Diamant.

Pauline Vaillancourt a soumis l’idée de cet opéra à Larry Tremblay en 2017 et, très étonné, il a accepté d’écrire le livret.

«On ne pouvait pas faire un spectacle d’une durée de quatre ou cinq heures d’opéra. Ça demandait beaucoup de coupures. La langue de Larry Tremblay est très musicale. Ça se sent, au fond de lui, qu’il est musicien à quelque part», a-t-elle fait remarquer.

Photo Courtoisie

Émotions

À la recherche d’un compositeur pour les musiques, Pauline Vaillancourt a ensuite approché sa soeur, Lorraine, du Nouvel Ensemble Moderne, qui l’a dirigée vers le compositeur libanais Zad Moultaka.

«L’orangeraie parle de guerre et d’enfants kamikazes. Ici, nous sommes chanceux de vivre dans un pays très tranquille et très pacifique. Je voulais que la musique soit écrite par un compositeur qui avait vécu ça et pour que ça paraisse dans la musique», a-t-elle expliqué, lors d’un entretien.

Pauline Vaillancourt voulait, dans sa mise en scène, mettre de l’avant les émotions vécues par ces gens qui doivent sacrifier un enfant.

Photo Courtoisie

«Que vivent ces gens à l’intérieur de familles qui sont comme nous? Je voulais me mettre à l’intérieur d’une famille à qui on demande de sacrifier leurs enfants et montrer le désespoir que ça peut causer et le désastre qu’apporte la guerre à l’intérieur des familles», a-t-elle mentionné.

«C’est un texte qui fait réagir, qui est très actuel et qui vient nous chercher. On est connecté au monde entier. On sait qu’il y a des familles qui souffrent. Ça fait partie d’un tout», a ajouté Pauline Vaillancourt.

On retrouvera, sur scène, le comédien Jean Maheux, huit chanteurs et les 16 musiciens du Nouvel Ensemble Moderne, sous la direction de Lorraine Vaillancourt.

Le comédien Jean Maheux et les chanteurs Nicholas Burns, Dion Mazerolle, Jacques Arsenault, Nathalie Paulin, Arthur Tanguay-Labrosse, Stéphanie Pothier, Alasdair Campbell et Simon Chaussé font partie de la distribution.