Prolongation souhaitée d’une autre année dans l’aéronautique

Faut-il ou non prolonger l’aide aux entreprises manufacturières de l’industrie aéronautique ? Pour le président du Groupe Meloche, spécialisé dans la fabrication de pièces pour l’industrie de l’aviation, la réponse s’impose d’elle-même.

Non seulement, à son avis, faudrait-il prolonger l’aide mise en place par les gouvernements pour permettre aux entreprises de mieux faire face à la pandémie... mais encore ce prolongement devrait-il s’étirer sur une période annuelle entière.

« Repousser la fin des programmes pour quelques semaines, ou quelques mois seulement ne serait pas suffisant, affirme Hugue Meloche, PDG du Groupe Meloche. Pour vraiment nous aider, il faudrait qu’ils soient prolongés d’une bonne année ; je dirais jusqu’à l’automne 2022. »

Durement frappée

Cette entreprise fondée à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, en 1974, se spécialise dans la conception et la fabrication des composantes d’aérostructures et d’aéromoteurs. Ses pièces se retrouvent dans les fuselages, ailes et moteurs des produits de clients aussi connus qu’Airbus, Boeing, GE, Safran et Pratt & Whitney.

L’industrie a été, comme on le sait, durement frappée par la pandémie. Les clients des avionneurs, les compagnies aériennes, ont été cloués au sol pendant l’essentiel des 18 derniers mois.

En l’absence de revenus, la plupart des transporteurs n’ont eu d’autre choix que d’annuler ou de reporter le renouvellement de leurs flottes. Par voie de conséquence, les entreprises de fabrication de pièces de précision, comme Meloche, ont vu leurs commandes chuter d’un coup.

Lente reprise

« S’il n’y avait pas eu de programme, c’est clair que nous aurions eu à faire des licenciements massifs, dit M. Meloche. Au lieu de cela, on a pu garder la plupart de nos employés. »

« Par exemple, lorsque nous avions du travail pour seulement deux jours, les programmes ont permis de compenser pour les jours de paie manquants. Ça a convaincu plusieurs de demeurer patients plutôt que de chercher du travail ailleurs. »

Aujourd’hui, même si les transporteurs se sont remis à voler, la production n’atteint pas son niveau prépandémique. Chez Meloche, on accuse un recul de 25 à 30 % par rapport au volume d’avant la crise.

Résultat : des 310 employés qu’elle comptait au printemps 2020, elle n’en compte guère plus de 250. Son usine de Montréal ne fonctionne encore qu’à 60 % de sa capacité, tandis que celle de Bromont opère à 70 %.

