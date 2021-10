Cette semaine marquait les 4 ans de la prise d’assaut sur les réseaux sociaux du mot-clic #MeToo.

Le 5 octobre 2017, des allégations de harcèlement sexuel contre le producteur américain Harvey Weinstein sont publiées dans le New York Times.

Le 18 octobre 2017, des allégations semblables visant Éric Salvail sont rapportées. Quant à Gilbert Rozon, il est visé par plusieurs femmes pour agression sexuelle et harcèlement.

J’étais étudiante à l’École nationale de l’Humour quand ces nouvelles sont tombées. J’étais sous le choc. En voyant les multiples témoignages de mes amies et connaissances sur les réseaux sociaux, j’ai réalisé l’ampleur du problème.

Quatre ans plus tard, je me demande : est-ce que le mouvement #MeToo a vraiment amélioré la situation des victimes de crimes sexuels ?

Du travail à faire

Depuis le 13 octobre 2021, la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement est en vigueur au Québec, une réforme en la matière d’une ampleur jamais vue en 30 ans. Elle offre entre autres une aide financière mieux adaptée pour les victimes et plus de soutien psychothérapique et psychosocial.

Enfin ! Le mouvement #MeToo a non seulement permis de mettre en lumière les lacunes du système concernant les crimes sexuels, mais il a aussi permis aux victimes d’avoir enfin une réelle voix dans l’espace public.

Depuis 4 ans, il est clair qu’il est primordial d’entendre et de croire les victimes.

C’est la première étape vers leur réel rétablissement. Ensuite, il est nécessaire de leur donner accès à des instances juridiques dans lesquelles les victimes pourront se sentir en confiance dans leur quête de justice, et ça, le plus vite possible.

Un monde sans crimes sexuels, ce sera possible un jour ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est qu’il faudra toujours œuvrer en ce sens pour que toutes et tous se sentent en sécurité dans notre société.