Québec présente son nouveau plan pour lutter contre l’itinérance

Le gouvernement Legault a dévoilé lundi sa nouvelle stratégie pour lutter contre l’itinérance qui s’accompagne d’investissements totalisant 280 millions $ sur cinq ans.

Parmi les mesures qui seront mises en place, 77 millions $ seront consacrés à stabiliser la situation résidentielle des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Plus de 53 millions $ seront aussi destinés à assurer l’ensemble du continuum d’hébergement d’urgence et de transition et 40 millions $ à rehausser le continuum de services en dépendance pour les personnes en situation d’itinérance.

«Dans le contexte de la pandémie, on constate une hausse et une complexification de différentes problématiques, dont l’itinérance. Je suis très fier de ce plan d’action qui propose des mesures concrètes pour offrir des services d’accompagnement aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, et qui répondent véritablement à leurs besoins, notamment en matière de logement», a indiqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, par voie de communiqué.

Le dernier Plan d'action interministériel en itinérance est échu depuis 2020. À l’origine, le plan présenté lundi devait être dévoilé en décembre dernier, avant d’être reporté au début de l’été, puis finalement à l’automne.

