Référendum: les Albertains se prononcent sur la question de la péréquation

En cette journée d’élections municipales et sénatoriales, les Albertains sont aussi amenés à se prononcer sur la question du maintien de la péréquation, un sujet controversé depuis plusieurs années dans la province.

La péréquation est un système fédéral qui permet de répartir les richesses entre les provinces et territoires à partir du calcul du revenu par habitant, afin que chaque Canadien bénéficie d’un niveau de services similaires partout au pays.

Plusieurs politiciens conservateurs, dont le premier ministre albertain Jason Kenney, ont toutefois laissé entendre que ce système avantagerait d’autres provinces au détriment de l’Alberta.

«[La péréquation] a été controversée dès le départ. Elle a résolu une énorme querelle entre les provinces, mais elle n’a pas pu apaiser ces provinces ou leurs populations et elle a contribué à coûter à Louis Saint-Laurent son élection en 1957», a expliqué en entrevue au National Post Mary Janigan, historienne et auteure de «The Art of Sharing».

Les électeurs ont donc le choix de répondre oui ou non à la question «L’article 36(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 – l’engagement du Parlement et du gouvernement du Canada à l’égard du principe du versement de paiements de péréquation - devrait-il être retiré de la Constitution?».

Le premier ministre Kenney s’est d’ailleurs plusieurs fois prononcé en faveur de cet amendement potentiel de la Constitution, jugeant que l’Alberta aurait la possibilité d’utiliser ce référendum comme un «levier» pour des discussions avec Ottawa et les autres provinces.

«Je pense que la plupart des Albertains s’opposent à ce qu’Ottawa et les autres provinces s’attendent à ce que nous générions 20 milliards de dollars de plus par an en impôts pour Ottawa que ce que nous recevons en avantages et en transferts», a-t-il affirmé dans une vidéo diffusée samedi sur son compte Twitter.

Le changement d’heure fait aussi l’objet d’un référendum lundi, les électeurs pouvant décider si la province doit adopter l’heure d’été toute l’année à partir de l’automne 2022.

Si les Albertains ont jusqu’à 22 h pour se rendre aux urnes, les résultats officiels sur les questions référendaires ne seront communiqués que le 26 octobre prochain par Élections Alberta, le temps que chaque municipalité transmette les votes à l’organisation.

