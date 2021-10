Valneva annonce des résultats «positifs» pour son candidat-vaccin

Paris | Le laboratoire franco-autrichien Valneva a fait état lundi de résultats «initiaux positifs» dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin contre la COVID-19.

«L'essai a rempli ses deux critères d'évaluation principaux», souligne le laboratoire dans un communiqué.

Dans une comparaison avec le vaccin d'AstraZeneca, il «a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants (...) ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion (SCR supérieur à 95% dans les deux groupes vaccinés) deux semaines après la deuxième injection (soit au 43e jour) chez les adultes âgés de 30 ans et plus».

Cette annonce intervient un peu plus d'un mois après la résiliation par le gouvernement britannique de son contrat portant sur 100 millions de doses. L'information avait fait lourdement chuter le titre de Valneva en Bourse. Le gouvernement français avait assuré ensuite que l'Union européenne était toujours intéressée par le vaccin de Valneva et poursuivait ses négociations.

Un total de 4012 participants âgés de 18 ans et plus a été recruté sur 26 sites au Royaume-Uni dans le cadre de l'essai pivot de Phase 3. Le candidat vaccin a été «généralement bien toléré», indique Valneva: «le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai».

«Il s'agit d'une approche beaucoup plus traditionnelle de fabrication de vaccins que les vaccins qui ont été déployés jusqu'à présent au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis, et ces résultats suggèrent que ce candidat vaccin est en bonne voie pour jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie», assure Adam Finn, investigateur principal de l'essai et professeur en pédiatrie à l'Université de Bristol, cité dans le communiqué.

Pour Thomas Lingelbach, directeur général de Valneva, «ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés». Il ajoute que le laboratoire souhaite faire enregistrer son candidat vaccin «le plus rapidement possible» afin de «proposer une solution vaccinale alternative aux personnes qui n'ont pas encore été vaccinées».

Le laboratoire indique avoir «commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale auprès de l'agence de santé britannique (MHRA)», qui requiert «une validation finale de l'un des tests utilisés dans l'essai", actuellement "en cours».

Il prépare par ailleurs «une soumission progressive auprès de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le cadre d’une demande d'autorisation conditionnelle».