12 M$ pour doubler les serres des Herbes Gourmandes

Les Herbes Gourmandes, aussi connues sous le nom Serres Coulombe de Saint- Norbert, vont doubler leur superficie de production grâce à un financement de 12 M$ de la Banque de développement du Canada (BDC) et de la Financement agricole Canada (FAC), a appris Le Journal.

• À lire aussi: Pierre Fitzgibbon lance la grande offensive du «Fabriqué au Québec»

Metro, Loblaws, Sobeys... le président et cofondateur des Herbes Gourmandes, Charles Verdy, prévoit la construction de 14 nouvelles serres d’herbes fraîches pour servir ses clients d'importance.

« C’est avec une immense fierté que notre équipe de plus de 40 employés contribue par cet investissement aux objectifs d’autonomie alimentaire de la société québécoise en produisant des herbes en pot de la plus grande qualité selon des méthodes de culture écoresponsable », a souligné l'homme à la tête des Herbes Gourmandes.

Serres québécoises

Les Herbes Gourmandes sont situées à Saint-Norbert, dans la région de Lanaudière. L'entreprise cultive 26 variétés de fines herbes en culture conventionnelle et depuis 2019 et neuf variétés biologiques certifiées Ecocert.

Dans sa stratégie, le gouvernement Legault espère doubler la quantité de serres de 123 hectares à 246 hectares ces prochaines années pour assurer une meilleure autonomie alimentaire.

Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), on a déjà estimé que des investissements totaux, privés et publics, jusqu’à 480 M$ seront nécessaires pour faire croître l’industrie.

À VOIR AUSSI...