GUIMOND, Marius



Paisiblement entouré de l'amour des siens à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marius Guimond, époux de feu dame Monique Lévesque, fils de feu Antoine Guimond et de feu Bérénice Martin. Natif de Les Hauteurs, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Judith (Luigi Ciardullo), Hélène, Danièle et Alain (Pierre-Jean Duplessis); ses petits-enfants: Marise Ciardullo (Gerome Bradowski), Simon Ciardullo (Meagan Soumesay); ses frères et sœurs: feu Gaëtan (Raymonde Desaulniers), Antonine, Marc (Isabelle LeBlanc), feu Martin (Lucie Claveau), Carmelle (Benoît Lévesque) et Sergine (Gaëtan Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Denise, Pierrette (Jean-Guy Daigle), René (Lucette Paquet), Claire (Gérard Beaudoin), Micheline et Pierre (Denise Beaulieu); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.