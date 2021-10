LEVESQUE, Emilien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Emilien Levesque, époux de dame Doris Ringuette Valcourt. Il était le fils de feu monsieur André Levesque et de feu dame Yvonne Valcourt. Natif de Amqui, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Doris; sa sœur feu Adrienne; ses frères: Fernand, Marcel et sa conjointe, feu André-Albert; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Ringuette: feu Jasmine (Antonin Lévesque), Sylvie, Gervaise (Marc Boucher), Josée, Elaine (André Gauvin), Bruno et Nancy (Richard Doré); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.