Antony Auclair devient porte-parole de Sport’Aide

Victime d’intimidation à l’école secondaire et dans le sport, Antony Auclair s’associe à l’organisme Sport’Aide comme co-porte-parole afin d’aider à prévenir et contrer les abus dont pourraient être victimes les jeunes dans leur milieu sportif.

Dans le cadre du programme « À l’action ! Agissons contre l’intimidation en milieu sportif » lancé en 2019, l’ailier rapproché des Texans de Houston unira ses efforts à ceux de l’athlète paralympique (basketball en fauteuil roulant et ski paranordique) Cindy Ouellet.

« Après cinq ans dans la NFL, il était important que je m’investisse dans une organisation dont je partage les valeurs, a expliqué Auclair. C’est important que je sois un allié important pour prévenir l’intimidation et prôner l’équité à tous les égards. »

« Pour avoir été victime d’intimidation et en avoir vu, cette cause me tient vraiment à cœur, de poursuivre le vainqueur du Super Bowl en 2020 avec les Buccaneers de Tampa Bay. Je veux aider les jeunes. »

Une capsule est déjà disponible où Auclair parle de son expérience. Une bande dessinée mettant en vedette les deux athlètes sera également publiée dans les revues jeunesse Explorateurs (6-9 ans) et Les Débrouillards (10-13 ans). Dans cette capsule vidéo, un adolescent de la Mauricie victime d’intimidation parle du support reçu du Beauceron.

« En raison de son parcours, Antony est plus qu’un modèle, mentionne Charles-Édouard McKenzie. Quand je vis des moments difficiles, je me demande ce que ferait Antony dans la même situation. »

Quand l’adolescent a fait part qu’il vivait des moments difficiles sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, Auclair a communiqué avec lui pour l’encourager et partager sa propre expérience.

Valeurs communes

À sa sixième saison dans la NFL, Auclair note un changement d’attitude important. « Un joueur de football dans le passé était considéré comme un homme agressif qui ne pouvait pas exprimer ses émotions, mais c’est en train de changer drastiquement, a-t-il affirmé. Un bon leader montre ses faiblesses et en parle. Ce n’est pas une faiblesse d’en parler, mais plutôt une force. La situation s’améliore chaque année. Un leader respecté va intervenir pour aider ses coéquipiers qui sont victimes d’intimidation. »

Une semaine après la démission de l’entraîneur-chef Jon Gruden des Raiders de Las Vegas, dont les courriels ont soulevé l’indignation, Auclair croit que la NFL s’en va dans la bonne direction. « Ces commentaires sont de moins en moins acceptés et n’auraient jamais dû l’être. On ne doit rien accepter. La situation progresse. »

Pour Sport’Aide, il est important de s’associer à des personnalités connues. « Quand une personnalité comme Antony prend la parole, ou que des athlètes de la trempe de Carey Price et Jonathan Drouin font de même, il y a un impact immédiat, soutient le directeur général Sylvain Croteau. Ça démontre aux sportifs que ce n’est pas normal ce qu’ils vivent quand des athlètes professionnels prennent la parole et que c’est normal d’avoir besoin d’aide. Je peux passer le même message, mais l’impact est zéro. C’est incomparable quand un athlète s’ouvre et ce n’est pas un hasard si on veut s’associer à eux. »

Auclair abonde dans le même sens. « Tu es étiqueté comme un dur et un gars qui ne montre pas ses émotions quand tu joues dans la NFL, mais les joueurs parlent maintenant de plus en plus de leurs moments difficiles. Ça ouvre la porte. Parce qu’un gars gagne des millions et marque des touchés le dimanche, ça ne signifie pas que ça va bien dans sa vie même si la croyance est de penser que tout va bien. »

Vague d’amour

Auteur de son premier touché en carrière dans la NFL le 10 octobre face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Auclair a reçu des appuis de partout au Québec.

« La poussière retombe vite dans la NFL parce que tu dois te préparer pour le prochain match, mais j’ai apprécié la vague du Québec. Ce fut vraiment le fun. Le plus cool a été de voir la vidéo où les gens présents au match du Rouge et Or m’applaudissaient après avoir appris la nouvelle. Ce fut vraiment cool. »

