GAMACHE, Rita



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 14 octobre 2021, est décédée madame Rita Gamache, épouse de feu monsieur Paul-Émile Arcand. Elle était la fille de feu Alphonse Gamache et de feu Yvonne Dumas. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi le 20 octobre de 19 h à 22 h au centre commémoratifMadame laisse dans le deuil sa fille: Diane Arcand (Yvan Clavet); ses petits-enfants: Marylou (Jérémy Noël), Marc-Antoine (Alexandra Tanguay); son arrière-petit-fils: Étienne; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Jacques Arcand), Ghislaine (feu Roger Lemieux), Marcel (feu Rachel L'Hérault), Cécile (feu Roger Robitaille), Pauline St-Pierre (feu Roch Gamache); sa belle-sœur: Jacqueline Arcand et son beau-frère: Jean-Claude Paré (feu Madeleine Arcand), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du CHU de Québec ainsi que la direction et le personnel de la résidence Chartwell Faubourg Giffard pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca ou un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca