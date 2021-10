Darnell Nurse peaufine sa candidature olympique

Certains observateurs ont froncé les sourcils quand les Oilers d’Edmonton ont accordé une lucrative prolongation de contrat à Darnell Nurse durant l’été, sauf que le défenseur est déjà au travail pour justifier cette entente et surtout, obtenir une autre belle récompense.

Celui ayant accepté huit ans de plus avec le club albertain, à raison d’un salaire annuel moyen de 9,25 millions $, fait tout pour satisfaire son employeur. La saison passée, il a joué 25 min 38 s en moyenne par rencontre et après les deux premiers matchs de la présente campagne, son temps d’utilisation est supérieur à 30 minutes. Il n’est donc pas étonnant que son nom fasse partie des discussions relatives aux arrières qui pourraient représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques.

Selon l’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett, une participation au tournoi à Pékin pourrait rendre Nurse encore plus dominant.

«J’ai été impliqué dans deux Olympiques et plusieurs championnats mondiaux. À ces événements, vous apprenez. Peu importe si vous êtes jeune ou plus âgé, vous recevez des leçons de la part des gens d’influence, a affirmé le pilote au réseau Sportsnet. J’aimerais le voir se tailler une place dans l’équipe seulement pour les connaissances et la confiance que cela lui procurerait.»

Reste cependant que l’apprentissage ne cesse jamais dans le cas de l’athlète de 26 ans qui a conservé en 2020-2021 un différentiel de +27, tout en récoltant 36 points en 56 affrontements. Il prend continuellement des notes sur son jeu et les possibles améliorations à y apporter.

«Avant, je regardais les vidéos de tous mes matchs et j’avais beaucoup d’idées sur les choses que je souhaitais peaufiner. Par contre, je ne pouvais pas clairement identifier ces trucs. Je me suis donc dit : pourquoi ne pourrais-je noter et consulter mes observations à chaque 10 rencontres afin de voir s’il y a une tendance à souligner? Puis, celle-ci se poursuit-elle dans la séquence suivante de 10 parties? Maintenant, je visionne chacune de mes présences en saison régulière», a-t-il expliqué.

Forte impression

Le septième choix au total du repêchage amateur 2013 mise sur de nombreuses qualités, dont son haut niveau d’énergie et sa vitesse. Même s’il en a vu bien d’autres durant sa carrière, Duncan Keith se dit impressionné par son coéquipier.

«Je sais que Seabs [Brent Seabrook] est un bon patineur, mais je ne peux dire si j’avais déjà joué avec un hockeyeur aussi gros et avec un tel coup de patin que Nurse. Et il offre aussi une combinaison de jeu physique et de méchanceté, a dit l’ancien des Blackhawks de Chicago. Je ne sais pas si cela peut être pris à la légère, surtout avec quelques joueurs que nous avons ici.»

