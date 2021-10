États-Unis : un GP critique aux yeux de Lance Stroll

Annulé en 2020 en raison de la COVID-19, le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis est de retour cette année, et le Québécois Lance Stroll tentera de décrocher ses premiers points en carrière sur le circuit des Amériques, cette fin de semaine à Austin, au Texas.

Une pénalité pour avoir gêné un adversaire en qualifications en 2017, puis un accrochage avec Fernando Alonso qui ont nécessité des réparations après le premier tour en 2018, ont gâché ses deux premières courses au pays des cowboys. En 2019, au cours de sa première campagne chez Force India, il s’était classé 13e au terme d’une course insipide.

Mais malgré ces insuccès, Stroll aime se rendre au Texas pour cette étape unique du calendrier. Le plaisir est doublé pour lui, puisqu’il en a profité pour passer quelques jours au nord de la frontière pour recharger ses batteries.

«J'adore courir à Austin et c'est formidable de pouvoir passer du temps chez moi au Canada pour me ressourcer avant le Grand Prix», a-t-il ainsi commencé par dire selon un communiqué de son écurie Aston Martin.

Critique

Cette petite pause pourrait s’avérer très importante puisqu’Aston Martin est au cœur d’une lutte qui ne l’avantage pas pour le moment. Installée au septième rang parmi les 10 constructeurs en lice, la marque anglaise accuse 43 et 31 points de retard sur Alpine et AlphaTauri, respectivement. Un rendement bien loin des attentes du début de la campagne.

Le Montréalais de 22 ans est donc bien conscient de l’importance de chacune des six courses restantes cette saison.

«C'est une course critique pour l'équipe, et nous allons tout donner pour gagner plus de points, a-t-il avancé. C’est une piste difficile avec le premier secteur qui est fluide et le dernier secteur qui demande de la précision, ce qui rend les sorties de piste faciles. Nous allons pousser les limites pour les définir en préparation pour la course, dimanche.»