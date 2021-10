Genesis Québec

Le Groupe Daigle a lancé officiellement, le 6 octobre dernier, le début des travaux de construction de la toute nouvelle bâtisse de Genesis de Québec. Ces travaux, qui représentent un investissement de 5,5 M$, devraient être parachevés pour la fin du mois de mars 2022. La toute nouvelle bâtisse, d’une superficie de 10 500 pi2, sera voisine de Beauport Hyundai, au 500, rue Clemenceau, dans l’arrondissement Beauport. Elle comptera cinq baies de lavage et elle pourra accueillir quatre véhicules dans sa salle d’exposition. Sur la photo : Paul Daigle, président de Genesis de Québec et du Groupe Daigle ; Don Romano, président et CEO de Hyundai Canada Corp. ; Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada ; Annie Laliberté, directrice générale et associée de Genesis de Québec ; Richard Desgens, chargé de projets de Garoy ; Jean-François Roy, président de Garoy ; Carlo Peirolo, architecte associé de A21 ; Raphaël Paquet, contremaître de Garoy et Robert Bourassa, vice-président de Garoy.

La première coopérative de yoga à Québec !

Élie Dubois-Sénéchal, aidée de deux complices (Isabel Dugas et Amélie Fischer) ont démarré récemment leur entreprise « La Coop de Yoga ». Située au 786, rue Saint-Joseph Est, à Québec, la « Coop » est composée de quatre professeures de yoga (les trois mentionnés précédemment et Vicky) qui ont été collègues de travail auparavant. Elles ont alors développé un grand esprit d’équipe et ont eu envie de créer un studio de yoga qui leur ressemble et qui est proche des gens. En parallèle avec ses cours réguliers, un horaire très diversifié et une spécialisation en Ashtanga, la « Coop » veut travailler de pair avec les organismes communautaires des alentours. Pour renseignements : www.lacoopdeyoga.com.

Le coup parfait

Bravo à Pierre Giroux (photo), de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, qui a réussi, le 14 octobre dernier, un trou d’un coup au trou numéro 2 du Club de golf de Saint-Étienne, ce parcours « exécutif » (normales 3 et 4) de 9 trous de 2525 verges, situé sur la Route des Rivières à Lévis (Saint-Étienne-de-Lauzon) et qui se joue en 2 h, à partir de 15 $ (taxes incluses) par partie. Pierre, qui était accompagné de Richard Dufour, Lucette Lehouillier et Denise Côté, a utilisé un fer 6 sur une distance de 135 verges.

En souvenir

Le 19 octobre 1981. Un dramatique coup de circuit de Rick Monday des Dodgers de Los Angeles (dans les bras de son gérant Tommy Lasorda sur la photo), privait les Expos de Montréal d’une participation à la Série mondiale de baseball.

Anniversaires

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête et pionnier de l’enseignement au Québec, son âge ? La normale plus 8...Louis José Houde, humoriste québécois, 44 ans...Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau, 13 ans...Sylvain Rivière, poète, auteur de chansons et dramaturge, 66 ans...John Lithgow, acteur de cinéma, 76 ans...George McCrae, chanteur américain, 77 ans.

Disparus

Le 19 octobre 2020 : Louise Renaud (photo), 98 ans, artiste québécoise attachée au mouvement des Automatistes et signataire du manifeste Refus global en 1948... 2017 : Michael Pitfield, 80 ans, ancien sénateur et greffier du Conseil privé à Ottawa... 2015 : Fleming Mackell, 86 ans, a joué 13 saisons dans la LNH. Il a deux coupes Stanley (Toronto) en 1949 et 1951... 2014 : Gerard Parkes, 90 ans, acteur canadien d'origine irlandaise... 2012 : Raymond Dumais, 62 ans, évêque de Gaspé (1994-2001) ... 2011 : Fernand Gingras, 83 ans, de Saint-Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’Arbre Enchanté à (Laurier Québec) ... 2009 : Joseph Wiseman, 91 ans, acteur originaire de Montréal (Dr. No, le méchant du tout premier film de James Bond) ...2005 : Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, la veuve de l'ancien premier ministre René Lévesque... 1992 : Willie Lamothe, 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise... 1985 : Alfred Rouleau, président de Desjardins de 1972 à 1981.