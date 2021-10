Google lance ses nouveaux Pixel 6 et 6 Pro

Coincé entre deux géants que sont Apple et Samsung, Google doit se frayer un chemin pour se démarquer.

Pour y arriver, Google a décidé de tourner le dos au fabricant de processeurs Qualcomm pour développer – comme l’a fait Apple avec ses puces A(xx) – sa propre puce-système (SoC ou System on a Chip) pour ses appareils mobiles, appelée Tensor.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont les premiers téléphones Google entièrement repensés autour de la nouvelle puce Tenso qui sera exploitée par le système d’exploitation Android 12.

Google

Un coup d’œil à la fiche technique nous montre que le Pixel 6 est équipé d’un écran OLED FHD+ de 6,4 po, tandis que le modèle 6 Pro offre un écran plus grand à 6,7 po – protégés par un verre Gorilla Glass Victus courbés en bordure. Tous deux sont cadencés à un taux de rafraichissement variable entre 90 et 120 Hz.

Les appareils Pixel apportent un nouveau design avec la barre du système photo, donnant au téléphone un design propre et symétrique qui met l'appareil photo à l’avant-plan. Comme les appareils concurrents, la protubérance des capteurs photo est assez importante.

Google

Miser sur la photographie

Avec des objectifs plus grands, les capteurs peuvent absorber 150% plus de lumière que ceux du Pixel 5, dit Google dans sa présentation.

Le Pixel 6 prend en charge deux objectifs : un grand-angle de 50 mégapixels et un 12 mégapixels ultra grand-angle, tandis que le 6 Pro reçoit de plus un téléobjectif de 48 mégapixels. Ce dernier possède un zoom 4x optique ou jusqu'à 20x en mode super résolution. La caméra frontale, quant à elle, est de 8 mégapixels sur le 6 et de 11 mégapixels sur le 6 Pro, avec des champs de vision de 84 et 94 degrés, respectivement.

Google

Sous le capot, la mémoire vive des 6 et 6 Pro est respectivement de 8 et 12 Go et l’espace de stockage est de 128 ou 256 Go.

Pour assurer l’autonomie, le 6 dispose d’une pile de 4614 mAh et le 6 Pro de 5003 mAh pour lesquels Google leur donne 24 h d’utilisation, voire 48 h avec l’économiseur de pile extrême. En comparaison, la pile de l’ancien Pixel 5 faisait 3140 mAh.

Enfin, pour la sécurité, les deux appareils possèdent un déverrouillage par empreinte digitale et une puce Titan M2 dédiée.

Prix

Pixel 6 : 799 $CA

Pixel 6 Pro : 1179 $CA

À venir dans une semaine, l’essai du Pixel 6 Pro.

Présentation en ligne des Pixel 6 et 6 Pro sur YouTube.