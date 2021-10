Groupe Boucher Sports: inquiet des impacts du tramway sur son magasin à Laurier Québec

Alors qu’il s’apprête à y ouvrir le plus grand magasin d’articles de sport à travers le pays sous l’enseigne Sports Experts, le Groupe Boucher Sports craint que l’accès aux centres commerciaux du boulevard Laurier ne devienne un véritable casse-tête pour les automobilistes avec le tramway.

Le 27 octobre, le Groupe Boucher Sports accueillera ses premiers clients dans sa nouvelle succursale de près de 84 000 pieds carrés sur deux étages, à Laurier Québec. Un investissement entre 12 et 13 millions $, soit le plus important dans l’histoire de la compagnie québécoise pour un magasin.

« On travaille, présentement, 15 à 18 heures par jour », dit le PDG du groupe, Martin Boucher, ajoutant avoir dû jongler, ces derniers mois, avec la rareté du personnel, les défis d’approvisionnement et une hausse des prix des matériaux qui a fait bondir la facture du projet de plus de 20 %.

Par ailleurs, M. Boucher, qui possède 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et L’Entrepôt du Hockey, s’interroge sur la pertinence de miser sur un tramway pour améliorer le transport collectif.

Il craint que la gestion du trafic soit encore plus problématique à la tête des ponts et que les installations du tramway rendent plus difficile l’accès des automobilistes à Laurier Québec, à Place Ste-Foy et à Place de la Cité.

« Projet bouclé à la hâte »

« Nous sommes préoccupés. [...] Les marchands, nous payons des taxes et nous n’avons pas l’impression d’être consultés », déplore-t-il en entrevue avec Le Journal.

« J’ai comme l’impression que c’est un projet qui est bouclé à la hâte. [...] On ne pourra plus virer à gauche à certains endroits sur Laurier », poursuit-il, craignant que cela décourage des consommateurs.

Il affirme que d’autres locataires partagent ses préoccupations et il souhaite créer un mouvement. Le Journal a contacté d’autres commerçants qui ont refusé de commenter.

M. Boucher assure être en faveur d’un meilleur système de transport, mais estime que « d’autres options auraient pu être retenues, moins coûteuses et tout aussi efficaces », répond-il, fournissant comme proposition l’électrification des autobus avec davantage de voies réservées.

Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Laurier Québec et de Place Ste-Foy, a répondu, hier, être « impliqué dans les discussions relatives aux artères principales desservies par le boulevard Laurier, afin de conserver un accès optimal » à ses propriétés.

Amélioration de la fluidité

De son côté, la Ville de Québec assure que le réaménagement prévu sur le boulevard Laurier en raison du tramway « améliorera la fluidité des déplacements pour tous les modes de transport ».

La Ville confirme que des limitations au virage à gauche seront présentes dans le secteur où circulera le tramway afin notamment « d’assurer la sécurité de tous les usagers » et de « maintenir de bonnes conditions de circulation pour tous les modes de déplacement ».