La Bourgogne démystifiée

Les Méchants Raisins invitent les vins de Bourgogne à leur table et vous offrent un voyage virtuel au cœur de cette magnifique région de France.

Cet épisode spécial vous est présenté en partenariat avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

Une émission entière dédiée aux vins de Bourgogne, c’est presque trop beau pour être vrai ! C’est aussi une chance pour Patrick de replonger dans ses souvenirs d’un voyage tout récent et pour Mathieu et Nadia de se rappeler qu’au-delà de ses crus prestigieux, la Bourgogne foisonne de vins plus accessibles, tant par leurs prix que par leur style.

Parmi ces vins à découvrir, on note les appellations régionales Bourgogne et Mâcon bonifiées de dénominations géographiques complémentaires, qui répondent à des exigences de production plus strictes que les autres appellations régionales et qui peuvent porter le nom d’une région, d’un village ou d’un Climat. Elles constituent ainsi une excellente porte d’entrée sur la notion de terroir, si chère au cœur des Bourguignons.

Et comme toujours avec les Méchants Raisins, il y a de belles bouteilles sur la table. De quoi vous accrocher un sourire et vous transporter, vous aussi, dans les climats de Bourgogne.

En dégustation:

