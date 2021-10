La fausse bonne idée de la mode unisexe au collège!

Je voyais dans les journaux à la rentrée scolaire du mois d’août 2021 que certains collèges avaient décidé d’adopter le même uniforme pour les gars et les filles. Mais qu’a-t-on choisi comme étalon de mesure : le pantalon et le bermuda qui sont à l’origine des vêtements masculins. Pourquoi pas la jupe et le pantalon qui seraient indifféremment portés par les garçons comme par les filles ? Ainsi on aurait pigé dans les deux camps et chaque personne serait libre de choisir ce qu’elle a envie de porter. Ça aurait été beaucoup plus équitable.

Un gars ouvert aux changements

Peut-être plus équitable, mais certainement plus problématique, car seules les filles se seraient tournées vers la jupe et l’objectif de neutralité et de simplification de la garde-robe des étudiants n’aurait pas été atteint.