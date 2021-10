La pandémie a affecté la vie sociale et l’activité sociale des Québécois

Pas moins de 77 % des Québécois sont moins satisfaits de leur vie sociale depuis le début de la pandémie, selon l'Enquête québécoise sur la santé de la population.

L’Institut de la statistique du Québec a dévoilé mardi ses résultats recueillis auprès de 7000 personnes de 15 ans et plus entre novembre 2020 et avril 2021. Celles-ci ont été sondées sur des questions portant spécifiquement sur la pandémie de la COVID-19.

L’étude révèle aussi que 73 % des Québécois se sont inquiétés pour la santé d'un proche à risque et 62 % pour leur propre santé depuis le début de la pandémie.

En ce qui a trait au sentiment de solitude, 19 % ont souvent eu l'impression de manquer de compagnie, 18 % se sont souvent sentis isolés des autres et 10 % ont souvent eu l'impression d'être laissés de côté.

Concernant l’activité physique, 45 % des Québécois en ont diminué la fréquence, alors que 12 % l'ont augmentée. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir bougé davantage depuis le début de la pandémie, dans une proportion de 15 % contre 10 %.

Parmi l'ensemble des Québécois, 5 % ont indiqué fumer plus de cigarettes. De plus, 14 % ont augmenté leur consommation d'alcool avec la pandémie, alors que 17 % l'ont diminuée.

Impact sur le travail

La pandémie a ébranlé la situation d'emploi d'un grand nombre de Québécois: 25 % ont dû commencer à travailler à domicile et 27 % ont perdu leur emploi ou fermé leur entreprise de manière temporaire ou permanente. Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui ont surtout subi de tels bouleversements (40 %).

Par ailleurs, 26 % des Québécois ont eu des difficultés à respecter leurs obligations financières ou à répondre à leurs besoins essentiels.

Mai 2023

Les résultats complets de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) seront diffusés en mai 2023. Cette enquête transversale à portée provinciale, régionale et locale qui vise à recueillir des renseignements auprès de 45 000 répondants sur leurs habitudes de vie ainsi que leur état de santé physique et mentale. Elle est réalisée tous les six ans pour le ministère de la Santé et des Services sociaux.

