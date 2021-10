L’Auberivière: des citoyens dénoncent la détérioration de leur qualité de vie

Un regroupement de propriétaires du Carré Lépine ont manifesté, mardi matin, afin de dénoncer la détérioration de leur qualité de vie depuis l’implantation de L’Auberivière, un refuge pour personnes en situation d’itinérance.

Une vingtaine de propriétaires se sont réunis dans le parc temporaire situé devant le Carré Lépine et juste à côté du refuge, situé sur la rue du Pont depuis le printemps dernier. Ce n’est pas la première fois que le sujet est abordé.

S’ils se disent sensibles à la cause des bénéficiaires du refuge, les propriétaires estiment toutefois que les «débordements quotidiens d’une partie incontrôlable de la clientèle» rendent la cohabitation très difficile.

Photo Catherine Bouchard

«On constate que, depuis le printemps, il y a du trafic de drogue quotidiennement, il y a de la prostitution, des crises psychotiques et des comportements erratiques, menaçants et agressifs. Il y a aussi eu des crachats sur des citoyens, des bris de propriétés», énumère Me François Leduc, propriétaire du 556, Carré Lépine.

Me Leduc est copropriétaire d’un cabinet d’avocats situé à cette adresse. Un matin, il a retrouvé un homme presque nu, couché devant l’entrée de son bureau.

Photo Catherine Bouchard

«Aucun répit»

Il ajoute que les multiples interventions musclées des policiers ou celles des pompiers qui éteignent régulièrement des petits incendies autour du refuge surviennent trop souvent.

«Il n’y a aucun répit, c’est quotidien», poursuit Me Leduc.

Photo Catherine Bouchard

«Je vois constamment des attroupements, il n’y a pas de contrôle et les gens en profitent pour se regrouper et s’encourager dans leur mode de vie», ajoute son collègue Me Denis Duchesne.

Les citoyens touchés ont profité de la récente sortie du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, pour offrir des pistes de solutions. Le ministre a annoncé une enveloppe de 280 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance.

«Les gens ont besoin de soins et de logements à l’échelle humaine. Pourquoi on ne les accueillerait pas dans de petits immeubles et des petits appartements», propose Me Leduc, précisant que la capacité d’accueil de L’Auberivière entraîne un trop grand nombre de personnes avec des problématiques différentes au même endroit.

Le sujet a déjà été abordé lors d’un conseil de Ville, il y a quelques mois. Des mesures pour améliorer la cohabitation ont été apportées, mais force est d’admettre que celles-ci ne suffisent pas. Le regroupement de citoyens ont également réitéré leur déception dans une récente lettre ouverte.

