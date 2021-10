Procès de l'ex-maire de Terrebonne: le travail des policiers et du DPCP «discrédité»

Lundi, la juge Nancy McKenna a ordonné un arrêt des procédures dans le procès pour corruption et abus de confiance de l’ex-maire de la Ville de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, citant l’«intégrité» du processus judiciaire.

• À lire aussi: Les accusations de corruption et abus de confiance à l'endroit de l’ex-maire de Terrebonne tombent à l'eau

• À lire aussi: Autre procès avorté: Québec donne une nouvelle chance à l’UPAC

Selon Félix Séguin, journaliste au Bureau d'enquête, «le jugement McKenna est venu discréditer énormément le travail des policiers et du directeur des poursuites criminelles et pénales.»

«Ce qu’elle dit, c’est qu’on aurait caché et omis, et là on pointe les policiers du doigt et le DPCP, de donner certains éléments de preuve concernant l’un des témoins du projet Mediator, M. Tessier, qui a baigné dans le jeu de la collusion et de la corruption.»

Selon lui, aucun policier ou avocat du DPCP veut volontairement cacher certains éléments de preuve. «Oui, c’est arrivé, mais c’est une infime minorité», dit-il.

M. Séguin souligne qu'on dit aujourd’hui, dans les rangs policiers, que l’image est assassine.

«L'image de Jean-Marc Robitaille sur le Touch de Tony Accurso il y a plus d’une dizaines années, et les résultats que l’on obtient, c’est très mauvais pour la marque de commerce de l’UPAQ», dit-il.

Voyez l'intégralité de la vidéo de son entrevue dans son entrevue ci-dessus.