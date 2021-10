Legault enrichit Hydro-Québec sur notre dos

C’était écrit dans le ciel que les Hydro-Québécois allaient se faire avoir par le gouvernement de François Legault lorsque ce dernier a décidé en 2019 de « simplifier » le processus d’établissement des tarifs d’Hydro-Québec en se basant strictement sur l’inflation.

Ainsi, selon les experts consultés par mon collègue Nicolas Lachance, la prochaine hausse des tarifs d’électricité à partir du 1er avril 2022 risque d’être salée, soit de 2,6 à 3,0 %.

Ce qui deviendra la plus forte hausse des tarifs d’électricité à être enregistrée depuis 2015, année où l’augmentation atteignait les 3,2 %.

Fini la protection de la Régie de l’énergie

Si l’augmentation annuelle des tarifs d’électricité s’est maintenue sous la barre du 1 % au cours des années 2016 à 2019, c’était grâce à la Régie de l’énergie qui avait le mandat de déterminer annuellement la hausse des tarifs, et ce après analyse des demandes d’augmentation d’Hydro. Lesquelles demandes de la haute direction d’Hydro ont souventes fois été révisées à la baisse ! C’était, entre autres, le cas pour les années 2015 à 2019.

Malheureusement pour nous, Hydro-Québécois, la Régie de l’énergie n’a plus un mot à dire sur la hausse annuelle des tarifs d’électricité puisque le gouvernement Legault lui a carrément enlevé ce pouvoir. À la grande satisfaction des dirigeants d’Hydro qui n’ont plus à parader et à se défendre annuellement devant les pertinentes questions des régisseurs de la Régie de l’énergie.

Avec sa nouvelle « Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité », le gouvernement Legault autorise Hydro à hausser annuellement ses tarifs en fonction de l’inflation. Point à ligne.

C’est seulement une fois aux cinq ans que les dirigeants d’Hydro-Québec devront dorénavant se présenter devant Régie de l’énergie pour faire le point sur les hausses de tarifs d’Hydro.

La « petite vite »

Dans ma chronique « La petite vite de François Legault » du 27 juin 2019, j’avais dénoncé cette loi visant à ajuster les tarifs d’électricité en fonction de l’inflation.

Pourquoi ? Parce que depuis 2016, les hausses annuelles de tarifs autorisées par la Régie de l’énergie étaient nettement inférieures à l’inflation. Alors que l’inflation enregistrait une hausse cumulative de 4,5 % au cours des quatre dernières années, les hausses de tarifs totalisaient 2,6 %.

Il m’apparaissait donc évident qu’en retirant à la Régie de l’énergie son pouvoir de révision des demandes d’augmentation de tarifs d’Hydro, le gouvernement caquiste allait faire un super cadeau à Hydro-Québec, tout en défavorisant par conséquent ses clients aux prises avec une facture supérieure.

Il faut dire que toute mesure gouvernementale visant favorablement la tarification d’Hydro-Québec génère des retombées pour le gouvernement du Québec. Outre les profits d’Hydro qui font partie des revenus consolidés du gouvernement, Québec empoche bon an mal an, sous forme de dividende, les trois quarts du profit annuel d’Hydro.

Les trop-perçus d’Hydro

Le 1er avril 2020, à la demande du gouvernement, les tarifs d’Hydro-Québec sont restés au beau fixe par rapport à avril 2019.

Le gouvernement Legault a calculé que ce gel des tarifs représentait pour les clients d’Hydro une « économie » de 195 millions de dollars, laquelle somme équivalait supposément à 1,4 % d’inflation.

Projetée sur cinq ans, cette « économie » valait aux yeux du gouvernement caquiste un cadeau d’une valeur de 1 milliard $. Voilà la version caquiste de la « Multiplication des pains ».

C’est par l’entremise de ce cadeau lié au gel des tarifs du 1er avril 2020 que le gouvernement Legault estime avoir remboursé aux clients d’Hydro le milliard de dollars de trop-perçus qu’Hydro-Québec leur avait fait payer antérieurement sur leurs factures d’électricité.

Redressement

Le 1er avril dernier, Hydro a recommencé à hausser ses tarifs. Ajustée en fonction de l’inflation, la hausse est de 1,3 %. C’est la première fois depuis 2016, que l’augmentation annuelle des tarifs d’Hydro dépasse la barre du 1 %.

Après une année 2020 relativement poche à cause de l’impact négatif de la crise sanitaire et de la crise économique sur les revenus d’Hydro, la nouvelle hausse des tarifs de 1,3 % va aider Hydro-Québec à rehausser sa rentabilité.

D’ailleurs, ça se reflète déjà dans les résultats du trimestre terminé le 30 juin dernier. Non seulement les revenus sont en hausse par rapport à l’année normale de 2019, mais également le bénéfice net.

Avec la combinaison de la hausse des revenus bruts attribuable à l’augmentation des tarifs et de la diminution des frais financiers en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, Hydro devrait boucler l’année 2021 avec un bénéfice net supérieur à 3 milliards de dollars, comparé à 2,3 milliards de dollars en 2020 et à 2,9 milliards de dollars en 2021.