On vit dans un monde de plus en plus hypocrite

Vous connaissez l’expression anglaise greenwashing, qu’on a traduite par « écoblanchiment » ?

C’est lorsqu’une entreprise se donne une image verte pour courtiser les consommateurs « responsables ».

La plupart du temps, c’est purement et simplement du marketing.

Tout dans le contenant, rien dans le contenu.

Les babines se font aller, mais les bottines ne suivent pas.

À L’IMAGE DU PM FÉDÉRAL

C’est ce qu’a fait le Canadien de Montréal avec son histoire de « territoire mohawk non cédé ».

Pourquoi aider les communautés autochtones avec des projets concrets et de l’argent sonnant quand il suffit de faire de belles déclarations qui ne t’engagent à rien ?

Tiens, on aurait pu décider de dire avant chaque match : « La direction du Canadien tient à dire qu’elle appuie activement la lutte contre la pauvreté ».

Tout en vendant les billets – et la bière – à un prix prohibitif.

L’important, c’est l’intention, non ?

Le pays est bien dirigé par un ancien prof d’art dramatique qui ne cesse de dire une chose et de faire le contraire !

« Nous sommes écolos et nous achetons un pipeline ! »

« Je décrète une Journée consacrée spécialement à la réconciliation avec les peuples autochtones et j’en profite pour la passer à la plage ! »

Alors... Pourquoi Geoff Molson ne ferait pas de même ?

De toute façon, en 2021, ce n’est pas important d’être vertueux.

Ce qu’il faut, c’est paraître vertueux !

Multiplier les beaux discours, signer « le pacte » de Dominic Champagne tout en faisant des pubs pour des fabricants d’autos.

Soigner son image, sa réputation.

LE ROI EST À POIL

Ce qui est incroyable est que personne n’est dupe.

Tout le monde sait que le Canadien fait ça pour redorer son image passablement amochée.

Je le sais, vous le savez, on le sait tous !

Mais on fait comme si...

Le Roi se promène flambant nu et tout le monde dit : « Oh, comme Sa Majesté est bien vêtue, comme ses atours sont flamboyants ! »

Personne n’ose dire : « Hé, Votre Bedonnesse, qu’est-ce que vous faites à vous balader à poil devant tout le monde ? »

Dans les années 60-70, quand un curé venait nous voir pour nous faire la leçon, on le prenait par la soutane et on le sacrait dehors en lui disant : « Je ne te dis pas quoi faire dans ton église, ne me dis pas quoi faire dans ma maison ! »

Maintenant, je ne sais pas si c’est parce qu’ils sont laïcs, mais on laisse les curés entrer sans réagir.

Ils sont partout, au Centre Bell, dans les galas, les universités, à nous faire la morale.

Faites pas ci, faites pas ça...

Et on les écoute pérorer sans rien dire. Même si nous savons que leur sermon ne tient pas debout deux secondes !

VICES PRIVÉS, VERTUS PUBLIQUES

Mais on a peur de passer pour des gens non vertueux, alors on se la ferme.

Résultat : on vit dans un monde de plus en plus hypocrite.

Plus ça va, plus le décalage entre ce qu’on pense et ce qu’on dit s’agrandit.

On n’a jamais fait autant attention à ce qu’on dit publiquement et on ne s’est jamais autant envoyé promener sur les réseaux sociaux.

La vertu c’est comme la confiture : moins t’en as, plus tu l’étales...