Pas la cohue pour être une future éducatrice

Ce n’est pas de sitôt que la pénurie d’éducatrices en garderies qualifiées se résorbera puisque le nombre d’inscriptions en éducation à l’enfance continue de baisser dans les cégeps.

On comptait plus de 100 personnes inscrites dans le programme de techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Granby en 2017-2018.

Au moment de cette rentrée-ci, on n’en dénombrait plus que 37.

Cette baisse considérable du nombre d’étudiants dans un des domaines les plus en demande n’est qu’un des nombreux exemples d’une saignée qui continue de s’accentuer.

« C’est très attristant », dit Geneviève Bélisle, directrice générale de l’Association québécoise des CPE. Son milieu est aux prises avec un manque criant de personnel, et même parfois avec des ruptures de services.

Au cours des derniers mois, le gouvernement Legault a multiplié les annonces pour tenter d’amoindrir la pénurie et d’attirer les candidates.

Sur 23 cégeps offrant le programme de techniques ou l’attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance qui nous ont répondu, 16 établissements notent une baisse d’inscriptions ou de demandes d’admission pour l’automne 2021. Dans une douzaine d’entre eux, les chiffres sont même à leur plus bas en quatre ans.

Par exemple, seulement 149 étudiants sont inscrits en techniques au Cégep Marie-Victorin. Ils étaient près de deux fois plus (297) en 2017.

« Plus de cégeps offrent ce programme depuis les dernières années, ce qui expliquerait en partie qu’il y ait une baisse », nuance Nathalie Baumgartner, du Cégep Marie-Victorin.

Pendant ce temps, des programmes n’arrivent même pas à démarrer, faute d’étudiants. C’est le cas du Cégep de la Gaspésie, où la dernière cohorte en techniques remonte à 2018-2019.

Métier à revaloriser

« On espère sincèrement que [la baisse] va s’arrêter », dit Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. C’est le plus beau métier du monde, mais c’est un métier exigeant émotivement et physiquement. Et on est encore dans les [diplômes] les moins bien payés. »

La revalorisation de la profession est en cours, « mais il est certain que ça ne peut se faire du jour au lendemain [...] Le travail n’est pas terminé », indique Antoine de la Durantaye du cabinet du ministre de la Famille.