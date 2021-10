Paul Mukendi se cacherait bel et bien au Congo

Le révérend en cavale Paul Mukendi se trouverait bel et bien au Congo, alors qu’il y aurait donné une conférence de presse mardi, selon ce que rapportent plusieurs médias congolais sur internet.

• À lire aussi: Mukendi déjoue aussi le fisc

• À lire aussi: La conjointe du pasteur Paul Mukendi a été appréhendée

Le Journal s’est d’ailleurs entretenu avec un juriste, qui a affirmé avoir assisté à la conférence de presse. L’évènement aurait eu lieu en avant-midi, dans un complexe hôtelier de Gombe, situé au nord de Kinshasa.

Selon des médias locaux, dont la crédibilité n’a pu être vérifiée, Paul Mukendi était accompagné de son nouvel avocat, Me Stéphane Kezza. Joint par Le Journal, ce dernier n’a pas retourné nos demandes d’entrevue.

Plusieurs images de la conférence de presse ont été relayées mardi sur les médias sociaux.

Raconter sa fuite

Aux côtés de son avocat, le pasteur du Centre évangélique Parole de Vie de Québec a une fois de plus affirmé, selon les médias locaux, qu’il a «fui l’injustice» en s’échappant du Canada.

Dans une vidéo diffusée par un média congolais, le pasteur mentionne qu’il prépare un livre, pour raconter comment il a réussi à fuir le pays, alors qu’il a été condamné à purger une peine de huit de prison, pour agression sexuelle sur une mineure. «Comment je suis sorti de là? Attendez mon prochain livre», dit-il.

Mukendi précise également qu’il n’a eu besoin «d’aucun document» pour s’évader, ajoutant même qu’il compte revenir au Québec. «Je n’ai pas une église, mais j’ai bâti pour Dieu un royaume [...] C’est un royaume que j’ai bâti là-bas et je vais y retourner [...]», dit-il dans une autre vidéo.

Information analysée

De son côté, le Service de police de la ville de Québec (SPVQ), confirme que les enquêteurs au dossier ont pris connaissance de «ces nouvelles informations» et que celles-ci sont présentement «en analyse». «Nous ne commenterons pas davantage, pour ne pas nuire à l’enquête en cours», a indiqué la porte-parole, Marie-Pier Rivard.

Apparitions en ligne

Depuis sa fuite en aout dernier, le révérend qui s’autoproclame «l’apôtre de Québec» nargue les autorités en faisant plusieurs apparitions sur internet, alors qu’un mandat d’arrestation est toujours en vigueur contre lui.

En plus de sa sentence de huit ans pour agressions sexuelles, il a aussi été condamné en juillet dernier à payer une amende de 150 000$, pour avoir produit de fausses déclarations à l’impôt. Malgré les demandes du Journal, il n’a pas été possible de savoir si ce montant a été payé à ce jour.

Il a également déclaré faillite en 2018, alors que le fisc lui réclamait plus de 432 000$. S’il revient au pays et que ses principaux créanciers, soit Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada le retrouvent, il pourrait voir ses biens et son revenu être saisis, puisqu’il n’a toujours pas payé sa libération de faillite.