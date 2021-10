Pourquoi persister à accepter l’inacceptable?

J’ai lu avec intérêt ce matin la lettre signée « Une qui a su se protéger et protéger les siens », dans laquelle une femme raconte son éducation dans un milieu où les parents étaient sévères et violents entre eux et avec leurs enfants, ce qui l’a conduite à choisir pour elle-même un homme bâti sur le même modèle.

Elle vous narre la lente descente aux enfers qu’elle a vécue, mais elle insiste surtout sur le sursaut de vie qui s’est emparé d’elle quand son mari a commencé à la frapper et qu’il a ensuite voulu faire pareil sur ses enfants. Elle vous explique combien pour elle-même son endurance à la souffrance était grande, mais combien elle ne pourrait supporter ça pour ses enfants.

C’est bien de votre part d’avoir relevé que malgré une enfance vécue dans un environnement plus ou moins adéquat, elle avait su conserver une certaine force de caractère et un assez bon capital de respect de soi pour réagir avant qu’il ne soit trop tard. Un élément que vous n’avez pas mentionné cependant, c’est que sa situation économique devait lui permettre de partir ainsi avec ses enfants.

Moi je n’ai pas pu partir et j’ai fait endurer cela à mes enfants toute leur vie. Ce qui fait qu’aujourd’hui, ils m’en veulent tellement, qu’ils ont préféré s’éloigner de moi pour me faire payer ma mollesse. Ils oublient juste de mettre les choses en contexte. Je me retrouve donc à 80 ans épuisée par quarante ans de souffrances auprès d’un homme violent, et sans l’appui de mes enfants pour vivre ma vieillesse en paix après le décès de leur bourreau.

La personne de ce matin se demandait pourquoi aussi peu de femmes se réveillaient à temps. C’est pas compliqué à comprendre. Quand on n’a rien connu d’autre que la violence dans son enfance, qu’on entre dans sa vie d’adulte en cherchant un homme pour nous accompagner, on va se tourner vers le type d’homme qu’on connaît. Et celui-là, dans mon cas, il était violent.

Si on ajoute à ça le fait que je n’ai jamais travaillé à l’extérieur, donc que je n’avais pas les moyens de me débrouiller par moi-même financièrement et que mon niveau d’études était minimal, je n’étais pas en position de prendre des grandes décisions de vie. J’ai enduré le pire et je paye encore pour ça rendue à mon âge. Si au moins mes enfants acceptaient de me revoir, il me semble que ce serait moins difficile.

Une mère qui en arrache encore

Ça fait combien de temps que vos enfants ont décidé de couper les ponts ? Ne pensez-vous pas que maintenant que la poussière est retombée, que leur père a quitté ce monde, ils pourraient être sensibles à une démarche de réconciliation de votre part ? Mais il faudrait que ça vienne de vous. Auriez-vous le cran et la force de les relancer ?

Prenez le temps de mesurer le pour et le contre avant d’agir.