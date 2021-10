Remparts: première impression réussie pour Vsevolod Komarov

Le défenseur russe des Remparts Vsevolod Komarov a effectué ses premiers coups de patin avec sa nouvelle équipe, mardi matin. Et Patrick Roy a aimé ce qu’il a vu.

Certes, le nouveau no 83 des Diables rouges n’est pas encore au sommet de sa forme. À quelques reprises, mardi, on l’a vu tenter tant bien que mal de retrouver son souffle au terme des exercices.

Mais le cardio, ça se travaille. Il faut dire également que le jeune homme de 17 ans a débarqué à Québec le week-end dernier et qu’il s’acclimate toujours au décalage horaire de neuf heures avec sa résidence de Chelyabinsk en Russie.

Mais sur la patinoire, l’entraîneur-chef a aimé ce qu’il a vu de son grand droitier.

« C’est une bonne première impression. On va lui donner du temps pour s’adapter parce qu’il a passé plus de temps dans l’avion que sur la glace dans les derniers jours. Il y aura aussi une adaptation au niveau de la langue, mais comme première impression on est très content.

« C’est un jeune intelligent. Durant l’entraînement, il ne se plaçait pas premier dans la ligne. Il restait en arrière et voyait comment l’exercice fonctionnait. Il s’adapte bien. »

Même si Komarov ne parle pas français ni anglais, il a tout de même déjà été en mesure de communiquer avec certains coéquipiers.

« J’ai réussi à lui parler un peu ce matin en utilisant Google traductions, a raconté Nicolas Savoie. On va s’assurer qu’il participe à toutes les activités d’équipe afin de bien l’intégrer dans le groupe. Déjà, on voit que c’est un bon gars. »

Premier match

D’ailleurs, c’est avec Savoie que Komarov fera ses débuts dans la LHJMQ, vendredi soir face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

« Nico est âgé de 19 ans et il a de l’expérience, précise Patrick Roy. Il va pouvoir communiquer avec lui. J’ai confiance que l’adaptation va se faire facilement. »

Dans le cas du no 14, il accueille ce défi avec enthousiasme.

« J’ai vraiment hâte de voir comment il va se comporter durant les matchs. Je suis sûr qu’il va être fort ! D’accueillir quelqu’un de nouveau dans l’équipe, de se faire un nouvel ami, c’est le fun. »

Bien classé

Gageons que plusieurs recruteurs de la LNH convergeront vers Québec au cours des prochaines semaines afin de voir finalement en personne le nouveau défenseur des Remparts. Mardi, la Centrale de recrutement de la LNH a dévoilé sa liste préliminaire des joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage de la LNH et Komarov y obtient la cote de « B », réservée aux espoirs de deuxième ou troisième ronde.

Son coéquipier Nathan Gaucher y figure aussi, mais, comme espoir « A », soit de première ronde. Il est l’un des deux seuls Québécois, avec le défenseur des Olympiques de Gatineau Tristan Luneau, à être considéré comme un espoir de premier tour.

Un ego à laisser dans le vestiaire

Pour faire de la place à Vsevolod Komarov dans la formation partante du match de vendredi, Patrick Roy a dû annoncer au meneur au chapitre du différentiel dans la LHJMQ, Brendan Bays (+11), qu’il serait laissé de côté.

Une décision difficile, certes, mais surtout un beau problème pour l’entraîneur-chef, qui répète à qui veut l’entendre depuis le début de la saison qu’il adore la profondeur de son alignement.

D’ailleurs, cette situation se veut un parfait exemple de ce que Roy veut inculquer à sa formation.

« Si on veut connaître une bonne saison, on ne peut pas avoir d’ego. C’est un peu le message que je leur ai passé. En 2001 avec l’Avalanche du Colorado, si on avait eu des ego, on aurait eu des problèmes. On avait des gars comme [Peter] Forsberg, [Joe] Sakic, [Raymond] Bourque, [Rob] Blake, [Adam] Foote et [Alex] Tanguay, mais tout le monde était capable de mettre son ego de côté. C’est ça que nos gars auront à faire. Il va y avoir de la compétition à l’interne. Ce n’est pas facile pour un gars comme Bays d’être laissé de côté vendredi alors qu’il est +11 et meneur dans la ligue. Mais c’est ça le programme. »

Une directive claire et bien comprise dans le vestiaire, assure le capitaine Théo Rochette.

« On est tous conscients de ça. On veut jouer pour l’équipe et notre objectif est de gagner la coupe cette année. Tout le monde le sait, alors on va travailler pour ça. »

Leadership

Les Remparts connaissent un début de saison digne des attentes, jusqu’à présent, comme l’indique leur fiche de six victoires et sept matchs.

« Ce que j’ai surtout aimé jusqu’à maintenant, c’est notre progression. Lors des derniers matchs, notre échec avant était plus soutenu et je sentais qu’on était plus rapide sur les rondelles. On veut être une équipe qui joue avec maturité, qui bouge bien la rondelle et qui communique sur la patinoire. Les gars se le disent sur la glace. Notre leadership est une chose que j’aime beaucoup. »

Un leadership qui ne vient pas seulement des quatre joueurs qui portent une lettre sur leur chandail.

« On a plus qu’un leader dans l’équipe, concède Rochette. On a des gars comme Louis Crevier, Christophe Farmer et Fabio Iacobo, des leaders formidables dans le vestiaire. »

