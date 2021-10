Prix de l'essence: le record de 2008 serait battu à Québec

Après une nouvelle hausse des prix de l’essence lundi dans la région de Montréal, c’est au tour de la région de Québec de suivre la tendance.

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience et payer la facture de plus en plus salée.

Une autre hausse de cinq cents le litre est observable à plusieurs endroits, mardi soir, à Québec. Le nouveau prix est désormais de 1,54 $ le litre. Le CAA-Québec affirme qu’il s’agit actuellement du «prix réaliste». Plus tôt au cours de la journée, il était encore possible de trouver des stations qui affichaient 1,44 $.

À moins d’une erreur, un prix aussi élevé à Québec surpasse le record de juin 2008, qui était autour de 1,51 $.

La plupart des stations d’essence de Montréal, de Laval et de la Montérégie réclament de leur côté 1,56 $ pour un litre d’essence ordinaire.

La marge au détail moyenne des 52 dernières semaines incluant les taxes à la consommation est de 8,6 cents.