Le début de saison ordinaire du Canadien n’a rien de surprenant et il en va de même de la situation contractuelle du directeur général, Marc Bergevin, laquelle alimente la machine à rumeurs.

J’aurais aimé voir Bergevin aux côtés de Geoff Molson, lors des cérémonies d’avant-match, samedi soir, au Centre Bell. Même si ce n’est pas la tradition de présenter le directeur général, je crois que Bergevin aurait reçu une belle ovation.

Il a gagné en popularité ces derniers mois, non pas seulement en raison de la présence des siens en finale de la Coupe Stanley, mais aussi parce qu’il a démontré son côté humain. N’oubliez pas qu’il était un joueur très apprécié de ses coéquipiers et ça l’a aidé à jouer 20 saisons dans LNH.

Les accolades envers ses joueurs au cours des séries, ses réactions dans sa loge et, dernièrement, les émotions qu’il a démontrées lors de l’annonce des difficultés qu’éprouve Carey Price ont fait ressortir l’homme davantage que le patron.

Bergevin n’est pas parfait, mais les gens aiment voir un dirigeant qui est humain. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais rien ne m’indique qu’il veuille partir sous d’autres cieux. J’ose croire qu’il a envie de finir ce qu’il a commencé, soit ramener la coupe Stanley à Montréal.

Ce qui est certain, c’est que le doute nourrit les rumeurs et, à Montréal, tout est amplifié. Tant que sa situation contractuelle ne sera pas clarifiée, on entendra toutes sortes d’histoires.

Habituellement, les joueurs ne sont même pas au courant de la date d’échéance du contrat de leur directeur général et ça ne fait pas les manchettes. À un certain moment, on annonce tout bonnement que le DG a reçu une prolongation de contrat et ça semble sortir de nulle part.

Jusqu’à preuve du contraire, nous sommes dans une situation de négociations et la question est celle-ci : qui est inquiet, Molson ou Bergevin ?

Le bluff du Tricolore

Peut-être que Molson veut garder Bergevin, mais pas à 5 millions $ par saison et il le bluffe. Je connais bien le bluff du Canadien. Je suis passé par là, deux fois plutôt qu’une, alors que j’ai dû attendre tout l’été avant de recevoir la bonne offre.

L’organisation se dit que tu es un Québécois, que tu aimes ton job à Montréal, que tu aimes ta popularité et qu’elle va pouvoir t’avoir au rabais. Si c’est le cas dans le dossier Bergevin, c’est Molson qui devrait s’inquiéter, parce que son DG a probablement une option ou deux. Ironiquement, il pourrait suivre les traces de Phillip Danault.

D’un autre côté, peut-être que Bergevin tient à son job, mais que Molson a autre chose en tête en dépit du parcours inespéré en séries du printemps dernier. Alors là, c’est Bergevin qui doit s’inquiéter et l’allure de la saison actuelle prend de l’importance.

Honnêtement, je ne sais pas qui est le plus inquiet entre Molson et Bergevin. Remarquez que j’ai aussi été confronté à du bluff avec l’Avalanche du Colorado ainsi qu’avec les Capitals

de Washington. C’est le jeu des négociations.

Ça use son homme

Si Molson tient à Bergevin, il lui fera la bonne offre, mais je pourrais aussi comprendre que Bergevin veuille passer à autre chose. Il en est à sa 10e campagne à la tête du CH et ça use son homme.

Le directeur général, l’entraîneur et le gardien de but numéro un du Canadien subissent beaucoup de pression. Après neuf ans à Montréal, j’étais prêt à passer à autre chose. Carey Price vit une période difficile, mais il a déjà 14 saisons derrière la cravate et c’est admirable.

Les paris sont ouverts, mais je crois que Bergevin mérite de rester en poste.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

La mort de Jimmy Hayes

Il y a à peine deux semaines, on parlait des médicaments antidouleur dans cette chronique et on vient d’apprendre que le décès en août de Jimmy Hayes, ancien joueur des Devils du New Jersey, des Blackhawks de Chicago, des Panthers de la Floride et des Bruins de Boston, notamment, était lié à un mélange de fentanyl et de cocaïne. C’est bien que sa veuve, Kristen, en ait parlé publiquement et, encore une fois, c’est une sérieuse mise en garde contre la prise de médicaments antidouleur, surtout si c’est acheté dans la rue.

Début de saison difficile

Je ne suis pas surpris du mauvais début de saison du Canadien. Jake Allen a bien fait en deux matchs, et même avec Carey Price devant le filet, la formation n’est pas une puissance comme le Lightning de Tampa Bay. Ce qui est inquiétant, ce ne sont pas les trois petits buts marqués en trois matchs, mais plutôt le peu de chances générées par l’attaque. Les gardiens de but adverses, Jack Campbell (Maple Leafs de Toronto), Craig Anderson (Sabres de Buffalo) et Igor Shesterkin (Rangers de New York) l’ont eu facile.

Le contrat de Suzuki

Plusieurs ont sursauté en apprenant que Nick Suzuki avait signé une prolongation de contrat de huit ans avec le Tricolore pour un total de 63 millions $, mais c’est la tendance aujourd’hui. On accorde les gros contrats aux jeunes, car ils sont mieux préparés qu’auparavant et ils atteignent leur apogée avant la trentaine. On paie en espérant que le joueur produise et je suis confiant dans le cas de Suzuki en raison de son talent, mais surtout de sa maturité. Je ne crois pas que le Canadien va le regretter.

Manque de leadership

Je constate un manque de leadership chez le CH. En l’absence de Shea Weber et de Carey Price, les deux seuls joueurs qui ont assez de prestige pour agir comme leader sont Brendan Gallagher et Jeff Petry, mais Petry n’est pas du genre à se lever dans le vestiaire. J’aime ce que je vois de Jonathan Drouin, et il se comporte en leader sur la patinoire.