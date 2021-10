Reconnaissance territoriale: l’initiative du CH divise à Québec

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon reproche à sa vis-à-vis libérale, Dominique Anglade, de faire «comme si la vérité était facultative» en appuyant l’initiative des Canadiens de Montréal de présenter un message de reconnaissance territoriale avant leurs matchs.

• À lire aussi: L’avant-match à la loupe

• À lire aussi: La rumeur Patrick Roy à Montréal reprend de plus belle

En point de presse, mardi, il a rappelé que plusieurs historiens remettent en question le fait que l’île de Montréal ait vraiment été habitée par les Mohawks de façon prolongée.

«Laissons les historiens nous éclairer et non pas les organisations sportives», a-t-il lancé en répétant à plusieurs reprises que «la vérité et les faits sont importants».

Quelques instants plus tôt, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, avait salué l’initiative du CH, même «s’il y a des faits qui devraient être vérifiés».

Photo d'archives Stevens LeBlanc

«C’est sûr que la véracité de tout ça est importante, mais je pense que le message qui aussi est important doit être véhiculé», a-t-elle ajouté lorsque pressée de clarifier sa position.

Les Canadiens de Montréal ont annoncé samedi qu’un message de reconnaissance territoriale sera dorénavant livré avant le début de chaque match au Centre Bell.

«Les Canadiens de Montréal souhaitent reconnaître les Kanien’keha : ka, également connus comme la Nation mohawk, pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd’hui», lira l’annonceur officiel du CH, Michel Lacroix.

À VOIR AUSSI