Sortons la calcula-stresse...

Une première salle comble en près de 600 jours, des partisans confiants. Une ovation sentie à Jonathan Drouin ainsi qu’aux absents Price et Weber. Une cérémonie renouvelée, un écart historique à souligner. Et puis... et puis rien.

Un match soporifique conclu sur une défaite. Une troisième en autant de sorties. Pas une seule au-delà des soixante minutes réglementaires.

Ça fait un gros zéro dans la colonne des points. Zéro aussi en onze tentatives avec un homme en plus. À ce rythme faudra rebaptiser « l’avantage » numérique. Pourquoi au fait Dominique Ducharme et ses adjoints ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier ? Une vraie grosse première vague comme le font les équipes plus redoutables. Ces clubs sont capables de gagner un match sur la base de leur efficacité avec un homme en plus. Si le Canadien ne rejoint pas ce groupe de meneurs à cinq contre quatre aussi bien dire adieu aux séries le printemps prochain.

La bonne nouvelle

Justement les séries. Je joins aisément le mouvement « pas de panique » largement répandu sur les réseaux sociaux, là ou sévissent bon nombre de partisans adeptes du spin positif dissimulé derrière une « démarche journalistique »... Ils sont les nouveaux vendeurs du temple. Les envoyés chargés de répandre la bonne nouvelle. Quand elle n’existe pas, la bonne nouvelle devient une formule remâchée. Un mélange de vieil adage renouvelé du genre « à vaincre sans péril on triomphe sans gloire » qui au clavier des trop aimants devient « Y resse 79 game a saison on pu-tu se calmer les nerre... » C’est presque aussi poétique... Ça donne presque envie d’y croire...

Dans les faits, cette série de trois défaites est le pire scénario. Un faux départ qui place le Canadien en déficit important beaucoup trop tôt dans la saison. Il faudra quatre victoires pour replacer l’équipe en position de lutter pour un des derniers rangs donnant accès aux séries. En tenant pour acquise une fiche de .500 lors des autres rencontres. Rien d’impossible, c’est vrai. Mais dans les circonstances actuelles, il semble que ce soit ambitieux.

Où est la locomotive?

Trois petits buts. Voilà la production du CH après trois rencontres. En fait, un petit but et deux superbes marqués par Jonathan Drouin. Chaque fois aidé avec talent et intelligence par Christian Dvorak. Le seul poumon offensif permettant un peu d’air pur et frais en ce début de campagne. Pourtant l’attaque devait être la locomotive du CH. Mauvais temps de verbe. DOIT être la locomotive du Canadien. Après tout « sa fat jusse 3 games qui jouze...»

Ok j’en reviens...

Je ne cède pas à la panique. Mike Hoffman est un marqueur naturel qui ne pourra pas nuire à l’équipe, particulièrement avec un homme en plus. Particulièrement si on lui refile la rondelle. Le calendrier est prenable d’ici la fin octobre. Il faut se mettre en marche offensivement. Sans « fotes » !