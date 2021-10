Thomas Jefferson: retrait d’une statue

Depuis plusieurs années déjà, on procède au retrait d’un certain nombre de statues de personnages historiques dans différentes villes et différents États des États-Unis. C’est au tour de la Ville de New York de procéder à une relocalisation d’un homme d’une autre époque, mais pas n’importe lequel: Thomas Jefferson.

Le conseil municipal de la Ville a voté à l’unanimité pour le retrait de la statue de la salle du conseil, sans pour autant parvenir à un compromis sur l’endroit de la relocalisation. Cette décision fait suite à des revendications d’élus noirs ou hispanophones. Il y a déjà une vingtaine d’années qu’on exerçait des pressions en ce sens.

A Thomas Jefferson statue that has stood in New York’s City Hall for more than 100 years may be removed after a request by the City Council’s Black, Latino and Asian Caucus.



A vote on a long-term loan to the New-York Historical Society is expected Monday.https://t.co/CWFnMGCf3M — The New York Times (@nytimes) October 18, 2021

Si les élus sont dans leur droit et si la décision a été prise à l’unanimité, je suis malgré cela étonné que ce personnage particulièrement important et influent dans l’histoire de la jeune nation passe lui aussi à la trappe.

L’héritage de Jefferson est gigantesque et ne se limite pas à la seule rédaction de la Déclaration d’indépendance. Mais même si on se limitait au texte fondateur, sa contribution serait incontournable. De plus, la portée du document occulte un peu les réflexions du Virginien autour du thème au nom duquel on retire maintenant sa statue.

Oui, Jefferson a été un propriétaire d’esclaves et, oui, on lui reconnaît une relation avec Sally Hemings, esclave reçue de son beau-père au moment de son mariage avec Martha Wayles. Ayant promis à cette dernière, sur son lit de mort, qu’il ne se remarierait jamais, Jefferson aurait entretenu une relation avec celle dont la mémoire est désormais honorée à Monticello.

Si posséder des esclaves constitue assurément une faute grave à nos yeux, on omet cependant de préciser que Thomas Jefferson a longuement réfléchi à la question. Peu de gens savent que, dans une première version de la déclaration, il condamnait l'esclavagisme. Ce sont les pressions exercées par les six colonies sudistes qui ont mené au retrait de ce paragraphe dans la version finale. Dès le 18e siècle, le père fondateur est donc conscient du problème moral sous-jacent à ce qu’on appelle l’«institution particulière».

Les doutes du grand penseur et sa tentative de condamner la pratique suffisent-ils à le disculper aux yeux de nos contemporains? Si je ne peux me mettre dans la peau d’un Noir ou d’un hispanophone dont les ancêtres ont subi asservissement et mauvais traitements, je crois qu’on devrait au moins prendre un peu de recul et ne pas oublier l’état des connaissances et le contexte de l’époque.

Si Jefferson est le reflet d’une dure réalité d’un autre temps, n’envisager sa contribution que sous cet angle atténue l’influence incontournable qu’il a exercée sur ses contemporains. C’est à lui qu’on doit Aperçu sommaire des droits de l’Amérique britannique, la constitution de la Virginie, les Observations sur l’État de la Virginie et la création de l’Université de la Virginie.

Jefferson a servi à l’assemblée de son État, mais il fut également secrétaire d’État sous la présidence de George Washington avant d’accéder à la présidence. Les Américains se souviennent que c’est à cette époque qu’il met à profit ses relations en France et qu’il procède à l’achat de Louisiane, doublant la superficie du territoire des États-Unis.

Véritable esprit des Lumières, Jefferson maîtrise le français, le grec ancien, l’espagnol, l’italien et l’anglais ancien. Passionné d’architecture, il s’adonne également à l’archéologie, la cartographie, la philosophie, l’histoire, la botanique et l’œnophilie. Inventeur à ses heures, il développe ou perfectionne un certain nombre d’outils ou de pratiques.

Thomas Jefferson fut l'un des hommes les plus savants et les plus ouverts de son époque. Si l’on doit respecter les sensibilités des descendants des esclaves et la décision unanime des membres du conseil de ville de New York, je me range à l’avis des 17 historiens qui ont exprimé leurs réserves dans une lettre envoyée hier au conseil municipal.

Ils considèrent que le retrait de la statue constitue une solution simpliste et qu’elle a pour fâcheux résultat de reporter ou d’empêcher le nécessaire débat sur la reconnaissance du passé aux États-Unis. Ces historiens suggèrent de relocaliser la statue dans la salle du gouverneur, où elle se trouvait au 19e siècle, pour que le public y ait toujours accès.

L’histoire est rarement simple, mais on ne rend que très rarement service à une communauté quand on refuse d'en parler ou qu’on l’efface. Même lorsqu’il s’agit de notre histoire, un retour dans le temps peut occasionnellement provoquer un choc culturel qu’il nous est presque impossible de surmonter si nous l’étudions sans enlever nos lunettes du 21e siècle.

Cela dit, il sera intéressant d’étudier ce que nous choisirons de commémorer à l’avenir. Il y a fort à parier que ces choix en révéleront autant, sinon plus, sur nous que sur les personnages ou les événements qui trouveront grâce à nos yeux.