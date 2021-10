Un ex-capitaine du pompier Pierre Lacroix lui rend hommage

Les témoignages de reconnaissance ne cessent de se multiplier à la suite de la mort tragique du pompier Pierre Lacroix, dont le corps a été repêché dans les rapides de Lachine lundi matin. Un de ses anciens capitaine a tenu à lui rendre hommage.

Le chef aux opérations du Service incendie de la Ville de Montréal, Martin Guilbault, a témoigné en l’honneur du sapeur décédé en accomplissant son devoir.

«Pierre, c’était quelqu’un de très dynamique et de très dévoué aussi. Très dévoué au service des citoyens, très dévoué auprès de ses collègues et très dévoué auprès de son équipe. C’était vraiment quelqu’un avec qui c’était agréable de travailler. J’ai eu beaucoup de plaisir à le diriger. Il mettait beaucoup de vie dans l’équipe d’une caserne de pompiers», témoigne M. Guilbault.

Selon ce dernier, Pierre Lacroix était un pompier nautique expérimenté et surtout passionné.

Malgré tout, le pompier du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a péri en effectuant un sauvetage nautique. Il tentait de porter secours à deux personnes en détresse qui se trouvaient dans une embarcation à la dérive vers les rapides de Lachine, à l’ouest de Montréal.

«Pierre, quand il faisait quelque chose, ce n’était pas le genre à le faire à moitié si on peut dire. Donc oui, il faisait ça de façon intense et dévouée. Pierre était comme ça», raconte celui qui a été son capitaine.

Même si l’urgence est synonyme de normalité pour ces professionnels, il y a une sorte de retour sur terre pour les pompiers lorsqu’un tel drame survient.

«Là où c’est dangereux, c’est quand on baisse la garde. Là où c’est dangereux, c’est quand on tient pour acquis que tout va être correct. Notre objectif pour tous les pompiers, les policiers, les gens qui sont paramédics, c’est de toujours revenir à la fin de notre quart de travail, d’avoir géré l’urgence durant la journée et d’être capable de rentrer à la maison le soir», indique Martin Guilbault.

