Vers une grève dans les entrepôts de la SAQ

Les employés œuvrant dans les entrepôts et au transport des bouteilles de la SAQ se sont dotés d’un mandat de grève qui pourrait assécher les succursales de la société d’État.

Les quelque 780 employés syndiqués du SCFP 3535, affilié à la FTQ, ont voté à 94 % en faveur du déclenchement de moyen de pression, incluant une possible grève.

La question des salaires est le principal enjeu de ce conflit de travail.

«La direction nous pousse à la grève. Il y a un tel manque de respect pour ces syndiqué(e)s que la SAQ n'arrive pas à retenir sa main-d'œuvre. Les salaires ne sont plus compétitifs et ceux et celles qui restent sont forcés de faire tellement d'heures supplémentaires que leur santé et leur sécurité sont en danger», a dénoncé par communiqué Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ.

Selon le syndicat, les employés des entrepôts et de la livraison sont moins bien payés que ceux œuvrant en succursale, une injustice qui doit être corrigée à ses yeux.

«Nous sommes, de loin, les employé(e)s les moins bien rémunérés globalement. Il faut faire quelque chose pour redresser la situation et les membres sont mobilisés et motivés, prêts à aller jusqu'à la grève afin d'y arriver», a souligné le conseiller syndical Michel Gratton.

La convention collective de ces travailleurs est échue depuis le 1er avril dernier.

