Il devient curé à Sainte-Odile de Rimouski de 1983 à 1991 et président de la zone pastorale urbaine de Rimouski de 1984 à 1986; après une année d'études (1991-1992), il est curé à Cabano (1992-1996), puis modérateur de l'équipe pastorale du secteur d'Amqui, Saint-Léon-le-Grand, Lac-Humqui, Saint-Vianney et Saint-Tharsicius en 1996-1997. Au retour d'un congé de maladie en 1997, il est collaborateur au secteur de Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Florence et Albertville (1998-1999), curé de Cacouna, Saint-Arsène et Saint-Modeste (

), modérateur de l'équipe de pastorale du secteur de Cacouna, L'Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sur l'île Verte, Saint-Arsène, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix en 2000. Après une année de repos en 2000-2001, il est curé de Saint-Pie-X de Rimouski (2001-2003), modérateur de l'équipe pastorale du secteur de Saint-Pie-X-Saint-Anaclet (2003-2006), membre de l'équipe pastorale du secteur de Rimouski regroupant les paroisses de Saint-Germain, L'Annonciation-de-la-B.-V.-M. de Nazareth, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sainte-Agnès, Sainte-Anne, Saint-Odile, Saint-Pie-X, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Yves (2006), curé du secteur regroupant les paroisses de Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard et Sainte-Rita (2006-2017), connu sous le nom de secteur des Belles-Vues depuis 2008. Semi-retraité à Saint-Marc-du-Lac-Long, il est ensuite aumônier à la maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski (2017-2018) et intervenant en soins spirituels au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour le Centre d'hébergement de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, de Rivière-Bleue et l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac (depuis 2018). Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Marc-du-Lac-Long 15, rue de l'Église, St-Marc-du-Lac-Long QC G0L 1T0. La direction des funérailles a été confiée à la