À la conquête de l’Amérique

Le cirque de la Formule 1 renoue avec l’Amérique pour la première fois depuis son séjour au Brésil en novembre 2019. En raison de la pandémie, les quatre escales du continent avaient été annulées l’an dernier alors qu’en 2021, le Grand Prix du Canada a été le seul à écoper.

La première étape de ce périple de trois courses sera disputée dimanche au Circuit des Amériques, un magnifique complexe aménagé en banlieue d’Austin, la capitale du Texas. Après quoi, deux épreuves sont prévues à Mexico, le 7 novembre, et à São Paulo la semaine suivante.

Contrairement aux trois précédentes éditions du GP des États-Unis, Lewis Hamilton n’arrive pas à Austin en tête du classement cumulatif des pilotes. Il concède six points au meneur Max Verstappen, le seul pilote qui pourrait l’empêcher de battre le record de sept titres mondiaux qu’il détient avec Michael Schumacher.

Un terrain fertile

Si le Britannique ne peut être couronné à Austin (il l’avait été en 2015 et 2019), il s’y présente en terrain fertile puisqu’en huit départs il a accédé au podium à sept occasions, dont cinq fois sur la plus haute marche.

Il faut donc s’attendre à un autre épisode de ce duel épique entre les deux grands rivaux, quoiqu’un certain Valtteri Bottas pourrait jouer les trouble-fêtes.

Le Finlandais, qui poursuivra sa carrière chez Alfa Romeo l’an prochain après cinq années chez Mercedes, a non seulement remporté le dernier Grand Prix présenté à Austin il y a deux ans (non sans avoir réalisé la position de tête), mais il est aussi celui qui, au cours des trois récentes épreuves de la présente saison, a accumulé le plus de points au tableau avec une récolte de 54 points devant Daniel Ricciardo (39), Verstappen (38) et Hamilton (35).

La question est maintenant de savoir si Bottas acceptera de respecter son rôle de second violon et d’aider son coéquipier Hamilton d’ici à la fin du calendrier.

Quelques jours au Québec

Lance Stroll a profité de cette première escale en Amérique depuis près de deux ans pour profiter de quelques jours de congé au Québec. « C’était génial d’aller à la maison au Canada, a dit le pilote montréalais. En espérant qu’on va pouvoir récolter des points précieux au championnat. » Le tracé texan n’a pas souri à Stroll depuis son arrivée en F1 puisque son meilleur résultat en trois départs a été obtenu à sa première tentative quand il a rallié l’arrivée au 11e rang.

Aux essais libres

Quant à son compatriote Nicholas Latifi, il est un des quatre pilotes à n’avoir jamais disputé d’épreuve de F1 à Austin. Mais, contrairement à Mick Schumacher, à Nikita Mazepin et à Yuki Tsunoda, il a roulé au Circuit des Amériques lors de la première séance d’essais libres du vendredi en 2019, pendant laquelle il avait bouclé sept tours de piste.