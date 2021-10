À quelle heure on est mort ? : Du collage au Quat’Sous

Le Théâtre de Quat’Sous présente l’aboutissement d’une expérience créative bien improbable avec une production basée sur les écrits du grand écrivain Réjean Ducharme.

Cinquante ans après l’apparition de cet auteur québécois qui a fait sa marque grâce à ses jeux de mots et à ses néologismes, Martin Faucher s’est amusé à faire un collage des écrits du romancier pour créer une pièce qui n’a finalement jamais été montée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Face à ce rendez-vous manqué, le metteur en scène Frédéric Dubois a donc choisi de chambouler cette proposition mort-née pour accoucher d’un spectacle nouveau.

Devant prendre l’affiche avec Gilles Renaud et Louise Turcot, qui se sont désistés durant la crise sanitaire, À quelle heure on meurt ? s’est ainsi métamorphosée en À quelle heure on est mort ?

Cette transformation fait littéralement partie du spectacle. Les voix du couple Renaud-Turcot marquent d’ailleurs le début de la pièce. Dans ces enregistrements, on les retrouve interprétant en répétition les deux personnages, Mille Milles et Chateaugué. Mais on les entend aussi parler d’eux-mêmes et des raisons qui les ont poussés à abandonner ce projet.

Oeuvre complexe

Face à ce complexe processus de création, le spectateur se trouve devant une courtepointe. Ce collage de textes ne constitue pas un récit en soi.

Certains, familiers avec l’écriture de l’écrivain mort en 2017, reconnaîtront des passages de son œuvre, dont L’avalée des avalés.

Le texte est parsemé d’inventions de langage qui ont fait la renommée de Réjean Ducharme, sans toutefois offrir un tout très saisissant émotivement. On y retrouve certains thèmes chers à cet auteur primé comme le rejet de la société et le désir de s’isoler.

Malgré l’intérêt de juxtaposer l’expérience d’un confinement forcé vécu par les Québécois à celui, volontaire, des deux protagonistes, ce spectacle reste cependant, par sa nature, plutôt difficile d’approche. Particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas Réjean Ducharme.

►À quelle heure on est mort ? est présentée jusqu’au 30 octobre au Théâtre de Quat’Sous.