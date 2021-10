BOUTIN, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 octobre 2021, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Robert Boutin, époux de madame Gisèle Boutin et fils de feu Josaphat Boutin et de feu Léontine Lemieux. Il demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auvendredi le 22 octobre 2021 de 15h à 17h.Les cendres seront par la suite, déposées au columbarium de la maison funéraire Roy et Rouleau Inc. Armagh.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Claude (Monique Godbout), Henri (Fabienne Lacroix), Josée (Jean-François Dallaire); ses petits-enfants: Catherine Boutin (Jean-François Leblond), Mélodie Denis (John Crawford), Marianne Denis (Louis Gabriel Lacroix), Mireille Boutin (Pierre-Olivier Corriveau), Magy Denis (David Lévesque) et ses arrière-petits-enfants: Éloïse, Zoé, Ludovick et Éliot. Il était le frère de: feu Hormidas, feu Marie-Laure (feu Joseph Boutin), feu Yvonne (feu Lucien Lemelin), feu Alfred (Marguerite Roy), feu Émile (feu Gabrielle Beaudoin) et Marie (Charles Roy). De la famille Boutin, il était le beau-frère de: Denis (feu Solange Gagnon), feu Jean-Marie (Madeleine Blais), feu Denise (Réal Nadeau), Jacques (Carole Goulet), Céline (Claude Desrosiers) et Colette (Réal Denault). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du CLSC de Saint-Lazare ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.