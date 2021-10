LAHEY, Abbé Hermel



Le 12 octobre 2021, au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, est décédé à l'âge de 76 ans et 9 mois, l'abbé Hermel Lahey, né le 10 janvier 1945 à Saint-Marc-du-Lac-Long (Les Étroits), fils de feu Wellie Lahey, travailleur forestier, et de feu Germaine Boulanger; ordonné prêtre le 28 juillet 1973 à Saint-Marc-du-Lac-Long par Mgr Gilles Ouellet. Les membres de la famille accueilleront parents et amis en l'église de Saint-Marc-du-Lac-Long, le jeudi 21 octobre 2021, de 18 h à 21 h et le vendredi 22 octobre 2021 à compter de 9 h.et de là au crématorium. L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu ultérieurement. Il était le frère de : feu Thérèse (feu Léonard Boucher), feu Simon (feu Adrienne Kennedy), feu Simone (feu Armand D'Amboise), feu Paul (feu Ghislaine Boucher), feu Gérard (feu Murielle Gosselin), feu Raymond, feu Raymond (Françoise Laliberté), feu Claire. Sont attristés par son départ ses neveux, nièces, ami(e)s et les membres du Clergé. Études secondaires au Collège de Notre-Dame-du-Lac (1960-1964) et au Collège Notre-Dame-de-Grâce de Sainte-Luce (1964-1965); études collégiales au Collège Bourget de Rigaud (1965-1969) où il obtient le brevet A et le baccalauréat en pédagogie de l'Université de Montréal; études théologiques au Centre d'études universitaires de Rimouski (1969-1972), pour un baccalauréat en théologie, et à l'Université Laval de Québec (1977-1978) pour l'obtention d'une maîtrise en théologie; études à l'Université Saint-Paul d'Ottawa (1991-1992) pour un certificat en sciences de la mission. Hermel Lahey est d'abord professeur et animateur de pastorale au Collège de Sully (1972-1974) et vicaire à Rivière-Bleue (1973-1974), vicaire à la cathédrale de Rimouski (1974-1977) et, après une année d'études (1977-1978), adjoint à l'équipe pastorale de la cathédrale (1978-1983), où il est également vicaire économe (mai-juillet 1983).