Battre Orlando à l’usure

Wilfried Nancy a eu droit à deux demies entièrement différentes de la part de son équipe mercredi soir.

En première demie, le CF Montréal a été dominé, mais a encaissé les coups. En deuxième période, il a émergé en profitant de la fatigue d’Orlando qui a continué d’attaquer.

« On s’attendait à une grande pression de leur part, c’était annoncé, a reconnu Nancy. On voulait résister pour qu’on ait un plus grand contrôle en deuxième période.

« Chapeau aux gars parce qu’à un moment, j’ai regardé ma montre et on était à 25 minutes et on prenait des rafales. Ils ont fait le dos rond et en deuxième demie, ils sont sortis grands. »

Inchangé

L’entrée de Sunusi Ibrahim pour Matko Miljevic en début de seconde demie a eu un grand effet sur le match, mais Nancy a ajouté un bémol.

« Ce n’est pas l’entrée de Sunusi qui a amélioré l’équipe, la différence, c’est qu’on a été capable de trouver Djordje et Mathieu dans les espaces. »

Et tout ça découle d’une volonté d’user l’adversaire qui était clairement établie en arrivant au Exploria Stadium.

« Le plan avant le match, c’était que jouer qu’avec des milieux de terrain pour essayer d’avoir la maîtrise. J’avais aussi prévu que Sunusi rentre pour profiter du travail de la première mi-temps. »

Camacho solide

Si le CF Montréal a aussi bien tenu le coup contre Orlando, c’est parce que Rudy Camacho a joué un match impeccable.

Il a été le patron de la surface montréalaise et a bloqué plusieurs jeux adverses en plus de marquer et de stopper un ballon très près de la ligne des buts.

« Rudy, il est bon cette année, a affirmé Wilfried Nancy. Il nous apporte sa sérénité avec le ballon pour être premier relanceur et il est capable de bien le faire.

« Il nous apporte aussi son leadership derrière parce que c’est lui qui guide les joueurs autour de lui pour remonter le bloc le plus possible en attaque. »

Une de plus

Même s’il n’a pas connu son meilleur match cette année, Djordje Mihailovic a joué un rôle de premier plan en tirant le coup de pied de coin qui a permis à Camacho de marquer le but égalisateur.

Mihailovic a dévoilé ses objectifs pour la saison, mais a surtout donné raison à son entraîneur qui lui a demandé de tirer plus souvent afin de marquer maintenant qu’il a une quinzaine de passes.

« En début de saison, je m’étais fixé comme objectif d’amasser dix passes et cinq buts, si je marque un autre but, je vais être content.

« Mon rôle est d’abord de créer sur le plan offensif et dans cet esprit, je peux tirer plus souvent. »